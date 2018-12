Přehled tisku: výslech obviněné v kauze Čapí hnízdo, kanál Vltava-Labe-Odra a jednorázové igelitové tašky

Ve čtvrtečním tisku se dočtete například o tom, že policie vyslechla hlavní obviněnou v kauze Čapí hnízdo – píše o tom Právo. Problémy vodního kanálu Vltava-Labe-Odra, včetně toho, že by se muselo například zbourat 97 domů, popisuje Ekonom. Tématu jednorázových igelitových tašek v Česku se věnuje Deník. Více se dozvíte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:02 6. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Farma Čapí hnízdo ve středočeských Olbramovicích | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Právo

Policie ve středu poprvé vyslechla hlavní obviněnou v kauze Čapí hnízdo, píše deník Právo. Jana Mayerová v únoru 2008 připravovala a podávala žádost o padesátimilionovou dotaci. I kvůli jejímu chybějícímu výslechu vyšetřovatel Pavel Nevtípil požádal žalobce o prodloužení doby vyšetřování do konce letošního roku. Mayerová přišla vypovídat už v květnu, tehdy se jí ale udělalo špatně a výslech hned na začátku přerušila.

Ekonom

Stavba vodního kanálu Vltava-Labe-Odra by musela překonat spoustu problémů. Vyplývá to z dokumentace, kterou má k dispozici týdeník Ekonom. Ministerstvo dopravy ji zatím zveřejnit nechce. Kanál nemá třeba zajištěný dostatek vody. Kvůli koridoru by se navíc muselo zbourat nejméně 97 domů.

Voda bude kanálu chybět, pokud pobřežní státy kolem Dunaje neodsouhlasí odvedení velkého množství vody na sever. Vodní dílo může mít problém i s povolením týkajícím se životního prostředí nebo s evropským souhlasem, aby se kanál mohl budovat z velké části za evropské peníze. Kanál v roce 2013 vypadl z prioritních projektů Evropské unie a nebude lehké ho tam vrátit. Ministr dopravy za hnutí ANO Dan Ťok zatím pouze oznámil, že se kanál vyplatí. Propojení tří řek podle něj vyjde na 582 miliard korun.

Deník

Průměrný Čech spotřebuje podle statistik za rok při nákupech zhruba 300 igelitových tašek. Regionální Deník upozorňuje na to, že v konečném důsledku je to poměrně značný zásah do životního prostředí. Některé obchodní řetězce proto chtějí znovu nabízet látkové tašky nebo síťovky. Například společnost Penny Market kromě rozšíření nabídky tašek pro opakované použití plánuje, že v brzké době úplně přestane prodávat ty jednorázové plastové.

Podle mluvčího společnosti Tesco Václava Koukolíčka si vlastní tašku do obchodů nosí stále více lidí. Obchodníci od začátku roku nesmějí zákazníkům nabízet plastové tašky zdarma. Většina řetězců igelitové tašky zdarma opustila už předtím. Třeba Tesco je nerozdává už sedm let.

Lidové noviny

Po českých silnicích jezdí stále více takzvaných mopedaut, všímají si toho Lidové noviny. Čtyřkolky s malým motorem jsou obdobou mopedu a můžou jezdit maximální rychlostí 45 kilometrů v hodině. Miniauto můžou řídit i patnáctiletí. Čím dál větší oblibu lehkých vozů potvrzují prodejci i policisté. Nových čtyřkolek jsou u nás stovky a ojetých tisíce. Lidové noviny píšou, že vozítka byla zpočátku doménou dětí ze zajištěných rodin. Teď se ale mopedauty vozí i řada seniorů. Za novou čtyřkolku zákazníci zaplatí 200 až 500 tisíc korun, ojetinu ale můžou koupit i za 50 tisíc.

Hospodářské noviny

Lichtenštejnové posílají předžalobní výzvy do více než dvou stovek českých úřadů, zjistily to Hospodářské noviny. Knížecí rod chce získat zpět tisíce hektarů lesů, o které je připravily Benešovy dekrety. Pokud stát majetek do sedmi dnů nevydá, podá Nadace knížete z Lichtenštejna žaloby.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zatím s knížecím rodem vede dva spory, a to o majetek u Říčan a u Plumlova na Prostějovsku. Přesnou evidenci bývalého majetku Lichtenštejnů ale Úřad podle mluvčího Radka Ležatky nemá. Hospodářské noviny píšou, že podle neoficiálních zdrojů chce rod získat zhruba 60 tisíc hektarů - převážně lesů.

Mf Dnes

Vlk, bobr a vydra - to jsou chráněné druhy, které ale podle působí problémy přírodě i lidem, tvrdí Mf Dnes. Deník se věnuje zejména varování myslivců a rybářů. Českomoravská myslivecká jednota chce proto určit únosné stavy chráněné zvěře. V současné době je podle myslivců na území Česka až 10 tisíc bobrů, 8 tisíc vyder a na 80 vlků. Myslivci proto chtějí určit, jaké množství je u těchto chráněných zvířat optimální.

U vlka by se podle nich měly stanovit zóny, kde bude mít plnou ochranu, a taky oblasti, kde se bude moci střílet. Ministerstvo životního prostředí s návrhem nesouhlasí. Vlků je v Česku málo, uvedl resort.