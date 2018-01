Přehled tisku: drahý život v Česku a neodhalená epidemie celiakie

E15

Život v Česku je stále dražší. Píše o tom deník E15. Podle něj se totiž v tuzemsku zdražovalo nejvíc za posledních pět let. Vyšší ceny lidé pocítili v supermarketech, restauracích a hotelích. Důvodem byl hlavně rychlý růst cen základních potravin nebo zavedení EET. Rozpočty domácností navíc zatížil i nárůst nájmů nebo vyšší ceny benzinu a nafty.

Mladá fronta DNES

Obce se snaží zachránit nepoužívané lokální železniční tratě před úplným zrušením. Všímá si toho Mladá fronta DNES. Starostové se tak chtějí dohodnout s daným krajem, aby na zavřeném úseku mohly jezdit vlaky alespoň částečně. To totiž požaduje Správa železniční dopravní cesty kvůli tomu, aby vlastnictví kolejí převedla na obec. Zatím nejúspěšnějším příkladem oživení lokálky je takzvaná švestková dráha mezi Lovosicemi a Mostem.

Regionální Deník

Českem se šíří epidemie celiakie - to je titulek regionálního Deníku. Podle něj má chorobu, kterou způsobuje trvalá nesnášenlivost lepku, už každé čtyřicáté dítě. Nejvíc jich je v Praze a na jihu Moravy. Lékaři přitom odhalí jen pětinu případů. Další lidé o své nemoci vůbec nevědí.

Právo

Děti nesportují a trpí závislostí na internetu - to je titulek deníku Právo. V online prostředí jsou rizikem hlavně hazardní hry. Podle České komory loterijního průmyslu v poslední době čím dál tím víc dětí a mladistvých sází hlavně na sportovní utkání. Podle odborníků na závislosti by mohl od online hazardních her děti odradit právě samotný sport.

Ekonom

Posilující koruna může letos zlevnit letní dovolené v zahraničí. Dočtete se v týdeníku Ekonom. Podle ekonomů by euro mohlo během půl roku oslabit asi o 20 haléřů. Na lepší kurz se vyplatí čekat hlavně v případě rezervace hotelu. Letenky je ale lepší koupit dřív, pak můžou být dražší. S posílením koruny ale můžou zlevnit ty letenky, které jsou vázané na zahraniční kurzy - ať už jsou nabízené přes globální distribuční systémy, nebo přímo v zahraniční měně třeba na webu aerolinek.