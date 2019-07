Přehled tisku: drahé brambory, krádeže kol i Britové žádající kvůli brexitu o české občanství

V Lidových novinách se dočtete, že počet žádostí Britských občanů o české občanství přibývá. Regionální Deník si všímá toho, že se v Česku špatně prodávají vily ve stylu takzvaného podnikatelského baroka. A deník E15 se věnuje ceně brambor, která je nejvyšší za posledních deset let. Více se dozvíte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:43 24. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cestovní pasy, pas, cestovní doklad | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

E15

Brambory jsou v Česku nejdražší za posledních deset let, píše deník E15. Za růst ceny může hlavně loňská špatná úroda způsobená extrémním suchem. Letos by se bramborám mohlo dařit lépe, musí ale zapršet.

V červnu lidé za kilo brambor zaplatili 27 korun, což je meziročně o 47 procent víc, upozorňuje E15. V posledních deseti letech to byla rekordní průměrná spotřebitelská cena za měsíc. Tu určují prodejci, extrémně vzrostla ale i cena pěstitelská - podle statistiků meziročně o téměř 108 procent. A protože velké sucho bylo loni v celé Evropě, zdražil se i dovoz. Horké počasí bez deště se podepsalo i na úrodě brambor v Německu, Nizozemsku nebo ve Francii.

Objednejte si Newsletter na každý všední den Napište do pole iRozhlas Smazat OK Neplatný e-mail,

zkuste jiný

MF DNES

Zloději v Česku ukradnou průměrně 13 jízdních kol denně. Cyklisté by si na svá kola měli dát pozor především teď o prázdninách, kdy jich je podle statistik odcizeno nejvíc, upozorňuje Mf Dnes. Krádeží kol v posledních pěti letech podle policejních statistik ubylo, zloději se ale teď zaměřují na dražší modely a na elektrokola. V roce 2018 zloději ukradli skoro 5000 kol za celkově téměř 100 milionů korun. O nejvíc kol cyklisté loni přišli v Praze a na Pardubicku.

Deník N

Středověký obraz ze 14. století, který chce Národní galerie Praha koupit za 65 milionů korun, má podle posudku Ústavu dějin umění Akademie věd maximálně pětinovou cenu. S informací přichází Deník N, který má nový odborný posudek k dispozici.

Ten cenu obrazu Zvěstování Panně Marii z dílny Mistra vyšebrodského oltáře odhadl na 10 až 12 milionů korun. Národní galerie dřív navrhovala, že ji do svých sbírek zakoupí za 65 milionů, a to na základě původního posudku ředitele sbírky starého umění Národní galerie Mariuse Winzelera. Nový posudek tvrdí, že je částka výrazně nadhodnocená - hlavně proto, za kolik byla malba dřív nabízená na trhu s uměním.

Johnsonova cesta do čísla 10. Co ještě čeká lídra konzervativců před jmenováním premiérem? Číst článek

Regionální deník

Vily ve stylu takzvaného podnikatelského baroka se v Česku často špatně prodávají, všímá si Regionální deník. I v současné době, kdy je po poptávka po bydlení výrazně převyšuje nabídku, čekají okázalá sídla na nové majitele i několik let. Nejčastějšími důvody jsou podle realitních makléřů jiný vkus původních majitelů a příliš vysoká cena. Ta u sídel z konce 90. let a začátku tisíciletí začíná na zhruba 25 milionech korun.

Lidové noviny

Britové shání české pasy. To je titulek Lidových novin. Žádostí o české občanství kvůli připravovanému brexitu přibývá. Obtížnou překážkou je ale pro žadatele povinná zkouška z českého jazyka, kterou musí zvládnout minimálně na úrovni B1, tedy středně pokročilé úrovni.

Zatímco před třemi lety žádalo o české občanství podle dat ministerstva vnitra pouze pět Britů, letos jich je jen za první pololetí 30. I po připravovaném brexitu totiž chtějí zůstat součástí unijního celku - a s českým pasem pak bez problémů cestovat i v případě, že by Británii čekal takzvaný tvrdý brexit. Lidové noviny také upozorňují, že zároveň stoupá i počet žadatelů o trvalá či přechodná povolení k pobytu.

Hospodářské noviny

Těžařům uhlí klesají zisky, všímají si Hospodářské noviny. V meziročním srovnání si pohoršily všechny české firmy, které na trhu s hnědým a černým uhlím působí. A poptávka po jejich produkci v budoucnu bude dál klesat.

OKD loni vydělalo 1,3 miliardy. Je to méně než o rok dříve a objem těžby se má snižovat dál Číst článek

V Česku totiž padá stále víc rozhodnutí o energetických investicích, kde se uhlí nahrazuje biomasou, plynem nebo energetickým využitím odpadu - a to do budoucna poptávku uhlí snižuje. S uhlím třeba úplně skončí mladoboleslavská automobilka Škoda Auto, která chce kolem roku 2025 kompletně přejít na biomasu.

Právo

Přehrada Orlík v jižních Čechách bude mít nový bezpečnostní přeliv, který by měl ochránit hráz při velkých povodních. Informuje o tom středeční Právo. Státní podnik chce v příštích letech do oprav investovat miliardy korun.

Nový přeliv by měl zajistit, že voda nepřekročí maximální hladinu vody v údolní nádrži, jako se to stalo při povodni v roce 2002. Orlická hráz by po úpravách měla ustát i desetitisíciletou vodu. Stavět se začne na přelomu letošního a příštího roku. Modernizací projde i tamní lodní výtah, doplňuje Právo. Státní podnik Povodí Vltavy chce do roku 2025 do zabezpečení a celkových oprav orlické přehrady investovat až jednu miliardu a 700 milionů korun.