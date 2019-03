Přehled tisku: dražší cigarety, dostatek vajec a knihy odnesené Švédy za třicetileté války

V úterním tisku se dočtete, že akcie firem obchodujících s marihuanou od počátku letošního roku zdražily o víc než polovinu. Píše to deník E15. Regionální deník informuje, že vajíček bude na Velikonoce dostatek a Právo upozorňuje na dražší cigarety. Víc v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:51 26. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kuřáci si za cigarety nejspíš opět připlatí, píše Právo (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

Z evropských firem do Česka putují stovky tun technického máku, především ze Španělska. Míchá se s tím potravinářským z tuzemska, na rozdíl od něj ale obsahuje vyšší množství opiátů, například morfin. Informuje o tom Mf Dnes. Zemědělská a potravinářská inspekce loni našla pět vzorků s nadlimitním množstvím morfinu. Mf Dnes uvádí, že pro míchače jde o výhodný byznys. Technický mák, který se používá hlavně pro výrobu léků, stojí o polovinu méně než ten z českých polí. Loni navíc bylo potravinářského máku málo - sklizeň podle Českého statistického úřadu klesla o třetinu, tedy téměř na 14 tisíc tun.

Akcie firem obchodujících s marihuanou od počátku letošního roku zdražily o víc než polovinu. Píše o tom deník E15. Velké společnosti jako Coca-Cola nebo Diageo, pod kterou patří například pivo Guiness, zvažují, že konopí zapracují do svého byznysu, To podle ekonomů povzbuzuje investory. Deník E15 zmiňuje, že za zvýšením ceny akcií stojí i rostoucí počet zemí, které povolují rekreační spotřebu marihuany. Loni v říjnu na seznamu přibyla Kanada, v tomto týdnu se rozhodne o legalizování marihuany v americkém státě New Jersey. Ten by se stal jedenáctým státem USA, který konopí povoluje.

Vajíček bude na Velikonoce v Česku dost a zdražovat nebudou. Všímá si toho regionální Deník. Vajec je nadbytek v celé Evropě a deset kusů teď stojí v průměru 33 korun. To je asi o pět korun méně než loni. Cenu může ovlivnit jen nečekaná kauza - salmonela nebo ptačí chřipka. Situace, kdy vejce rekordně zdražila, naposledy nastala v roce 2017, připomíná regionální Deník. Tehdy lidé za deset vajec zaplatili přes 50 korun. V důsledku kauzy s pesticidem fipronilem museli chovatelé vybít nosnice a z trhu v západní Evropě stáhli desítky milionů vajec. Před Velikonocemi se veterinární kontroly v Česku zaměřují právě na vajíčka.

Češi hledají knihy, které za třicetileté války z českých zemí odnesli Švédové. Píšou to Hospodářské noviny. Knih bylo celkem na pětadvacet tisíc. Velká část svazků shořela při požáru Královského paláce ve Stockholmu a o zbytku měli Češi jen málo informací. Lenka Veselá z Akademie věd se to snaží změnit a už přes deset let po knihách pátrá a vytváří jejich digitální katalog. Hospodářským novinám řekla, že ročně tráví bádáním ve Švédsku zhruba tři týdny a měsíčně doplní asi 60 záznamů. Minulý rok našla třeba exempláře pražského lékaře Jana Jesenia nebo později svatořečeného Jana Sarkandera.

Kuřáci si za cigarety nejspíš opět připlatí, píše Právo. Ministerstvo financí totiž plánuje příští rok zvednout spotřební daň, konkrétní čísla ale zatím nejsou jasná. Začne navíc platit nová směrnice Evropské unie, která výrobcům zvedne náklady. Podle směrnice, která má platit od 20. května, bude muset mít každá krabička cigaret unikátní kód. Podle něj půjde vysledovat cestu od výrobce až do obchodu. V Česku bude podle Práva kódy tisknout Státní tiskárna cenin. Za tisíc kódů si ale naúčtuje přes dvě eura - to výrobcům přijde v porovnání s Polskem nebo Německem moc drahé. Nákladná bude například i změna podoby krabiček.