Přehled tisku: dražší voda, studující vězni a dotace pro mladé sportovce

Deník

Ve věznici ve Stráži pod Ralskem se odsouzené snaží motivovat ke studiu, píše regionální Deník. Nejlepší studenti tamního školského vzdělávacího střediska můžou nově získat prospěchové stipendium v hodnotě až tisíc korun. Studentům navíc prý prospívá, když se nepotkávají jen s dalšími vězni, ale i s učiteli. Studenti můžou dostat i jednorázové částky za celkový prospěch za pololetí nebo za vykonání závěrečné zkoušky s výborným prospěchem. Vedení školy si od toho slibuje větší motivaci vězňů nejen ke studiu, ale i k dobrým výkonům, všímá si Deník. Podle místního vyučujícího Jiřího Krouse se stipendium snažili zavést kvůli tomu, že studující nedostávali oproti pracujícím peníze, a to je znevýhodňovalo.

Dražší půjčky na bydlení zatím nehrozí. Česká národní banka nechala úrokovou sazbu beze změny Číst článek

E15

České bankovní domy dosáhly za loňský rok rekordního zisku. Píše o tom deník E15. Podle České národní banky se jim dohromady podařilo vydělat přes 81 miliard korun. A to je o deset procent víc než v roce 2017. Dařilo se i menším bankám. Za tento výsledek může rychle rostoucí ekonomika a skokový růst sazeb centrální banky, poznamenává E15. Díky tomu mohly finanční domy výrazně zvýšit úroky z poskytovaných půjček a taky bezpracně odkládat peníze do České národní banky. Úrok, za který si banky můžou u ČNB uložit volné peníze, se zvýšil z půl procenta na jeden a tři čtvrtě procenta.

Mf Dnes

Češi si letos připlatí za vodu, a to o sto korun. Tak zní téma deníku Mf Dnes. Zdražení je nejvyšší za šest let. Za kubík vody si lidé průměrně připlácejí tři koruny. Podle vodohospodářů za to může inflace nebo skokový růst cen energií. Nejvíc lidé za vodu zaplatí v Turnově - metr čtvereční zdražil zhruba o tři koruny na 108,8. Můžou za to miliardové investice do modernizace vodovodů nebo úpraven vody. Nejlevnější vodu v zemi má naopak Krnov, kde cena vzrostla na 51,87 koruny. Město totiž na rozdíl od většiny tuzemských měst neprodalo infrastrukturu soukromým firmám.

Česko už čtyři roky sužuje sucho. ‚Srážek je teď hodně, vyhráno ale nemáme,‘ varuje hydrolog Číst článek

Právo

Mladí sportovci dostanou od ministerstva školství skoro jeden a půl miliardy korun - to je téma deníku Právo. V rámci dotačního programu Můj klub sportovcům zatím poslalo šedesát tři milionů. O dotaci se přihlásily hlavně fotbalové kluby, za nimi pak atletické nebo požární. Program Můj klub se týká sportovních spolků, které mají na starosti alespoň dvanáct dětí ve věku od pěti do dvaceti tří let, píše Právo. Letos se přihlásil rekordní počet zájemců - téměř šest tisíc. Nejčastěji se o dotace hlásily fotbalové kluby, dále atletika, florbal nebo požární sport. Obvykle se rozdávají deseti až statisícové částky, největší byla přes tři čtvrtě milionu korun.

Lidové noviny

Ředitelé českých nemocnic si do konce března musí zažádat o bezpečnostní prověrku, píšou Lidové noviny. Nařídil jim to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Šéfové nemocnic se tomu ale můžou vyhnout. Ministr Vojtěch po ředitelích požaduje prověrky nejnižšího stupně, tedy důvěrné, všímají si Lidové noviny. Důvody k tomuto kroku jsou dva. První je protikorupční - ředitelé budou muset Národnímu bezpečnostnímu úřadu odkrýt své příjmy za posledních pět let, pracovní vazby nebo majetek ve společném jmění manželů. Druhý důvod je takový, že to vyžaduje zákon o zadávání veřejných zakázek. Nemocnice totiž provádějí společné nákupy a některé zakázky převyšují hranici 300 milionů. A od té je nutné mít bezpečnostní prověrku. O tu si musí ředitelé zažádat do konce března a doložit ji do konce srpna.