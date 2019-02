Přehled tisku: klesající ceny bytů, Volného výpověď nájemníkům a méně přesčasů

Několika ostravským rodinám hrozí, že na konci února skončí na ulici - jde o nájemníky bytů, které patří poslanci SPD Lubomíru Volnému, píše Deník N. Češi méně pracují přesčas, píšou o tom Hospodářské noviny. V některých městech makléři očekávají pokles cen bytů až o deset procent. Můžou za to špatně dostupné hypotéky, píše Deník. Více se dozvíte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:41 27. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanec SPD Lubomír Volný | Foto: Tereza Čemusová | Zdroj: Český rozhlas

Deník N

Několika ostravským rodinám hrozí, že na konci února skončí na ulici - všímá si toho Deník N. Jde o nájemníky bytů, které patří poslanci SPD Lubomíru Volnému. Politik jim už nechce prodloužit smlouvu. Reagoval tak na kritiku poslance Pirátů Mikuláše Peksy, že obchoduje s chudobou. Podle Volného se jedná o šest rodin, které povětšinou tvoří dva dospělí a několik dětí.

Nechápu to vzrušení, poslanci mají chodit ven, říká k hádce Volný. Považuje se za asertivního ‚medvídka‘ Číst článek

Volný pronajímá několik bytů ve vyloučené lokalitě v ostravském Přívoze. Pirátského poslance Peksu Volný následně požádal o telefonní číslo, aby se na něj mohli jednotliví nájemníci obrátit kvůli novému ubytování. Pirátskému poslanci se jeden muž už prý ozval, píše deník.

E15

Evropský soud pro lidská práva odmítl žalobu středočeských obcí proti rozšíření Letišti Vodochody. Píše o tom deník E15. Obcím z iniciativy Stop letišti Vodochody vadí, že u českých soudů údajně nemohly uplatnit námitky při posuzování vlivů stavby na životní prostředí. Projekt letiště chystá investiční skupina Penta.

Plán letiště má platný ekologický posudek EIA z roku 2017. Podle generálního ředitele Letiště Vodochody Martina Kačura evropský soud potvrdil, že proces posudku byl v pořádku.

Mf Dnes

Do Česka se ve stále větší míře dostává levné vepřové maso z jiných evropských zemí. A podle Mf Dnes na to doplácejí hlavně středně velké a menší chovy. Cena za kilogram dovozového masa se loni propadla o 6 korun na průměrných 52 korun.

Velmi špatná reklama. Polští chovatelé dobytka se bojí o tržby, omezují porážky a zlevňují Číst článek

Deník píše, že chovatelé zatím ztrátovou výrobu dotují z jiné činnosti. Pokud se ale situace nezlepší, budou chovy prasat pravděpodobně rušit. K problémům s levným masem se podle ředitele Svazu chovatelů prasat Jana Stibala přidávají i drahá krmiva a větší tlak ze strany dovozců.

Hospodářské noviny

Češi méně pracují přesčas, píšou o tom Hospodářské noviny. Ochota lidí pracovat nad rámec pracovní doby se podle deníku snižuje hlavně kvůli rekordně nízké nezaměstnanosti. Firmy se tak snaží nové pracovníky kromě mezd nalákat i na lepší podmínky. Objem přesčasů je tak proto nejnižší za posledních pět let.

Na českém trhu práce firmy v současnosti nabízí přes 330 tisíc pracovních míst. Nezaměstnaných na úřadech práce je přitom asi o 90 tisíc méně. Podle ekonoma UniCredit Bank Patrika Rožumberského to vede k menší ochotě zaměstnanců zůstávat v práci déle.

Deník

Ceny některých bytů v Česku začaly klesat, dozvíte se z regionálního Deníku. V některých městech makléři očekávají pokles až o deset procent. Můžou za to špatně dostupné hypotéky. Trh s nemovitostmi by podle makléřů mohl zamrznout.

Ještě před rokem v mnoha městech Česka kvůli snadno dostupným hypotékám mizely byty velkou rychlostí. Hypotéky pak ale zásadně zdražily a situace na trhu se výrazně změnila, poznamenává deník. Menší zájem o byty v nabídce potvrzují například realitní makléři v Ivančicích u Brna-

Lidové noviny

Česko je průkopníkem mezi státy ve vyhledávání kybernetických hrozeb. Tématem se zabývají Lidové noviny. Stát teď buduje celosvětovou bezpečnostní síť. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost umístil na tři strategická místa kybernetické diplomaty - konkrétně do Bruselu, Washingtonu a Tel Avivu.

Finanční správa vyhověla Huawei. Zrušila zakázku za půl miliardy, ze které firmu minulý měsíc vyloučila Číst článek

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost loni v prosinci varoval před čínskými technologiemi Huawei a ZTE. Tím na sebe přitáhl pozornost například Spojených států, které vedou s Čínou obchodní válku, všímají si noviny.

Právo

Michal Urbánek odsouzený v kauze tunelování společnosti Oleo Chemical strávil v běžném vězení čtyři měsíce a teď se přesunul do takzvaného otevřeného, píše deníku Právo. Odsouzení přitom můžou zařízení změnit až po půl roce. Vězeňská služba v tom problém nevidí.

V otevřeném vězení odsouzení nejsou obklopeni mřížemi a nehlídá je ozbrojená ostraha. Urbánek si právě tam má odsedět zbytek z tříletého trestu. Do otevřeného vězení se ale podle deníku dostal poměrně rychle. Už za tři měsíce po svém odsouzení odešel do oddělení s nižším stupněm zabezpečení - to ale podle řádu věznice obvykle trvá dvojnásobně dlouho.