Přehled tisku: pokuty od České národní banky, sankce za absence ve sněmovně i změna názvu medoviny

Česká národní banka loni rozdala 88 pokut. Nejčastěji přitom postihovala obchodníky s cennými papíry a směnárníky, píše deník E15. Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO) připravuje návrh jednacího řádu, který by měl zlepšit účast poslanců na jednáních. Tématu se věnuje Mf Dnes. Více si přečtěte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:55 4. ledna 2019

E15

Česká národní banka vybrala za loňský rok na pokutách téměř 20 milionů korun. Podle deníku E15 je to nejméně od roku 2015. Celkem rozdala 88 pokut, nejčastěji přitom postihovala obchodníky s cennými papíry a směnárníky. Ti museli zaplatit každou třetí. Za zavádějící informace odvedli celkem čtyři a půl milionu korun.

Nejvyšší pokutu zaplatila směnárenská firma Chequepoint, která nabízela v některých pobočkách v centru Prahy za jedno euro místo obvyklých 25 korun o deset korun míň.

Mf Dnes

Až o polovinu denního platu by v budoucnu mohli přijít poslanci za neodůvodněnou absenci ve sněmovně. Předseda dolní komory Radek Vondráček z hnutí ANO připravuje návrh změn sněmovního jednacího řádu, které by měly zlepšit účast poslanců na jednáních. Tématu se věnuje Mf Dnes. Vondráček předpokládá, že se návrh do prvního čtení dostane v prvním pololetí tohoto roku.

Deník

Výrobci medoviny budou muset přizpůsobit výrobu nové vyhlášce. Jak píše regionální Deník, od začátku roku začaly platit nové názvy těchto nápojů. Medovina se přejmenuje na „medové víno", které může vznikat pouze alkoholovým kvašením včelího medu, vody a kvasné kultury.

Hospodářské noviny

Spor mezi nakladateli o Hejného matematiku může skončit u soudu. Takový je titulek Hospodářských novin. O práva na učebnici alternativní výuky matematiky podle profesora Milana Hejného se dohaduje nakladatelství Fraus a společnost H-mat. Fraus vydává knihy s touto metodou už 10 let, učenice s Hejného postupy od H-matu jsou na trhu od loňského září.

Lidové noviny

Politici chtějí začít regulovat lichvu. Podrobnosti k tomu mají Lidové noviny. ČSSD navrhuje, aby lichvou byly úroky, které přesáhnou dvojnásobek běžných sazeb srovnatelných půjček.

Předseda sociálnědemokratických poslanců Jan Chvojka chce návrh předložit na jaře jako poslaneckou novelu. Pro dvojnásobnou hranici ročního úroku se rozhodl po konzultaci s odborníky z dluhových poraden. S regulací přehnaně drahých půjček souhlasí i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO a komunisté.

Právo

Chovatele drůbeže čekají velké změny. Páteční Právo připomíná, že většina obchodníků kývla ochráncům zvířat a postupně ukončí prodej vajec od nosnic v klecích. Mají to v plánu do roku 2025. V Česku se v klecích chová 90 procent z více než 4 milionů nosných slepic.

Českomoravská drůbežářská unie navrhuje nechat dosloužit současné komfortnější a prostornější klecové technologie. Do těch museli drůbežáři investovat kvůli směrnici Evropské unie před rokem 2012.