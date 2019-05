Přehled tisku: Česká pošta jako prodejce plynu, pokuty ze zahraničí a zájem o chaty

V pátečním tisku se dočtete o tom, že českým řidičům stále častěji chodí pokuty ze zahraničí. Tématu se věnuje Mf Dnes. Lidové noviny přináší rozhovor s premiérem a šéfem hnutí ANO Andrejem Baibšem a Deník N píše o podnikání České pošty. Více v přehledu tisku, který připravil Radiožurnál. Praha 7:07 24. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká pošta uvažuje o tom, že začne na svých pobočkám klientům nabízet taky elektřinu nebo plyn, všímá si Deník N. | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Mf Dnes

Českým řidičům stále častěji chodí pokuty ze zahraničí - hlavně z Německa a Rakouska. Dočtete se o tom v Mf Dnes. Nejčastější jsou pokuty za rychlou jízdu, nepoužití bezpečnostního pásu, telefonování za jízdy nebo za předjíždění kolony odstavným pruhem. Jen v lednu, kdy řada Čechů směřuje k jižním sousedům do lyžařských středisek, poslaly rakouské úřady do Česka přes deset tisíc žádostí o identifikování majitelů vozidel přistižených při porušování pravidel. O čtyři měsíce později, kdy hlavní lyžařská sezona už skončila, jich bylo téměř dvanáct tisíc. Vloni v dubnu přitom podobných žádostí přišlo o třetinu méně. Mf Dnes ale dodává, že k jednomu přestupku můžou úřady zaslat do Česka i několik dotazů, nejedná se proto o přesný počet pokut.

Pokuta až 50 milionů korun. Vláda schválila novelu zákona o dvojí kvalitě potravin Číst článek

Lidové noviny

Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš chce slabší Evropskou komisi - řekl to v rozhovoru pro Lidové noviny. Argumentuje tím, že je komise nikým nevolená instituce, která supluje demokraticky zvolené orgány. Chce proto prosadit, aby fungovala pouze jako úřední aparát. Podle Babiše by eurokomisaři měli být spíš manažeři a experti v dané oblasti. Politický směr by měla určovat Evropská rada a Komise by ho pak měla pouze vykonávat. Lidové noviny uvádějí, že takové rozdělení mu vyhovuje už proto, že účastníkem Evropské rady je z titulu funkce on. Europoslanci se rekrutují z politických řad a jejich nominaci schvalují jednotlivé vlády. Každý europoslanec zodpovídá za odborné portfolio podobně jako v členských zemích ministři.

Deník

Značka CZ na mase neznamená, že musí pocházet z českých prasat. Upozorňuje na to regionální Deník. Stačí, aby bylo do Česka ze zahraničí dovezené v půlkách a v tuzemsku bylo jen rozbourané a zabalené. Česko je u vepřového masa soběstačné z necelých padesáti procent, zbytek se dováží. Podle prezidenta Agrární komory Zdeňka Jandejska si můžou být spotřebitelé jen u prasat z Česka jistí, odkud maso pochází a v jakých podmínkách zvířata žila. Chovy totiž kontroluje Státní veterinární správa. U poražení každého kusu je přítomný veterinář, který maso zkontroluje - třeba jestli neobsahuje antibiotika. Teprve potom je maso uvolněné k prodeji.

Hospodářské noviny

Maximálně 25 procent by mohl z vysouzené částky získat takzvaný správce skupiny, který by v hromadné žalobě zastupoval poškozené spotřebitele. Píší o tom Hospodářské noviny. Vyplývá to z upravené verze zákona o hromadných žalobách, který předloží ministerstvo spravedlnosti vládě v červnu. Hospodářské noviny připomínají, že první verzi zákona, který hromadné žaloby zavádí, soudci, právníci i zástupci bank kritizovali. Podle nich by sice pomohl drobným spotřebitelům, zároveň by ale vedl k vydírání firem. Po těchto připomínkách proto připravuje ministerstvo spravedlnosti novou verzi s přísnějšími podmínkami pro toho, kdo žalobu podá.

Česká pošta je poprvé od vzniku ve ztrátě. Propadla se o 275 milionů Číst článek

Deník N

Česká pošta uvažuje o tom, že začne na svých pobočkám klientům nabízet taky elektřinu nebo plyn, všímá si Deník N. Pošta tím chce řešit své dlouhodobé finanční problémy. Už teď zákazníkům nabízí pojištění, losy nebo vonné stromky. Podle registru smluv si pošta nyní nechává zpracovat strategii pro vstup na energetický trh. Za dva miliony korun ji pro ni má připravit poradenská společnost, která má nastavit produkt a obchodní model. Velká část smlouvy je ale kvůli zachování obchodního tajemství začerněná. Mluvčí pošty Matyáš Vitík Deníku N řekl, že státní podnik zkoumá nové obchodní příležitosti. Reaguje tím i na to, že zásilek dlouhodobě ubývá a naopak přibývá konkurence.

Právo

Mezi lidmi roste zájem o chaty a chalupy. Deník Právo si všímá toho, že stále častěji je Češi modernizují a pronajímají dalším zájemcům. Vyšší zájem o koupi chat a chalup potvrzují i realitní kanceláře. Česko patří po Švédsku mezi země s nejvyšším počtem rekreačních chat v Evropě. Rekreační nemovitost vlastní třetina Čechů. Nejčastěji se jedná o menší chatu se zahradou nebo chalupu. A každý čtvrtý Čech, který chalupu nemá, uvažuje podle průzkumu Equa bank o jejím pořízení. Zájemci o koupi přitom stojí podle deníku Právo nejčastěji jen o pozemek, na kterém objekt stojí. Starou chatu zbourají a místo ní postaví moderní rezidenci.