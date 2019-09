Přehled tisku: soudy o pozemky pod jezy, pracující vězni a nejistá smlouva Českých drah a státu

Soudy řeší desítky sporů za užívání pozemků pod jezy. Jejich vlastníky jsou elektrárny, území ale patří povodí, píše Euro. Až 60 procent práceschopných vězňů u nás má zaměstnání. Dělají například v kuchyních. Tématu se věnuje deník E15. České dráhy se zatím nedohodly se státem na podmínkách v provozování dálkových vlakových linek. Smlouva ale končí za tři měsíce, píše Regionální deník. Více v pondělním přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:08 2. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Praha hlavní nádraží. Ilustrační foto. | Foto: Tomáš Adamec | Zdroj: Český rozhlas

MF Dnes

Stále více Čechů investuje do kanceláří nebo skladů. Po prvním pololetí letošního roku spravovaly nemovitostní fondy 34 a půl miliardy korun a zájem o ně stále roste. Díky rostoucím mzdám a nízkým úrokovým sazbám se lidem peníze v bankách nezhodnocují tak jako dřív, píše Mladá fronta Dnes. I proto nejspíš roste u České národní banky počet registrovaných investičních fondů. S jejich vyšším počtem pak stoupá i objem peněz, které svým klientům spravují.

Z dat Asociace pro kapitálový trh České republiky vyplývá, že v polovině letošního roku v nich bylo 34 a půl miliardy korun - a to je o téměř 30 miliard víc než před pěti lety, všímá si Mladá fronta DNES.

E15

V Česku podle deníku E15 pracuje rekordní počet vězňů. Na konci loňského roku mělo zaměstnání 60 procent práceschopných lidí, kteří si ve věznicích odpykávají trest. Vězni třeba pomáhají v kuchyních nebo vyrábějí nábytek. Neziskové organizace kritizují, že za práci dostávají nízké odměny.

Práceschopných vězňů je u nás zhruba patnáct tisíc, z nich má zaměstnání 8900 lidí. To je nejvíc od roku 2011, odkdy jsou údaje Vězeňské služby dostupné. Firmy mají o vězně v posledních letech velký zájem, a to i kvůli nízké nezaměstnanosti. Pracovat mimo věznice můžou jen trestaní lidé s volným pohybem, kteří nejsou nebezpeční pro své okolí.

Většina odsouzených pracuje v takzvaných střediscích hospodářské činnosti Vězeňské služby - tam pomáhají v kuchyních, starají se o údržbu budov nebo vyrábějí nábytek. Spolek Lighthouse, který poskytuje poradenství pro propuštěné, ale kritizuje nízké odměny vězňů. Často pracují třeba na zkrácené úvazky a nedosáhnou ani na základní hrubou měsíční odměnu, která je 5500 korun měsíčně. Vydělaná částka jim tak nepokryje ani dluhy, které má až 90 procent z nich.

Hospodářské noviny

Zaměstnavatelé stále častěji motivují vlastní pracovníky, aby do firmy sami lákali nové lidi. Všímají si toho pondělní Hospodářské noviny. Zaměstnanci, kteří se osvědčí jako spolehliví náboráři, pak od firem dostávají finanční odměny.

Odměna za dobrý tip na nového pracovníka se běžně pohybuje v řádech desítek tisíc korun. Podmínkou bývá třeba to, že musí nový kolega ve firmě vydržet alespoň zkušební dobu. Že se podnikům tento způsob náboru vyplácí, potvrdily Hospodářským novinám jak oslovené společnosti, tak i personální agentury. Doporučení je dnes statisticky nejčastějším zdrojem nových lidí.

Regionální deník

Pořád není jasné, za jakých podmínek budou České dráhy v dalších letech provozovat dálkové vlakové linky. Upozorňuje na to pondělní Regionální deník s tím, že se národní dopravce ještě nedohodl s ministerstvem dopravy. Stávající smlouva přitom končí už za tři měsíce. Záležet bude hlavně na tom, na jak dlouho České dráhy získají provoz rychlíků bez soutěže.

Místopředseda představenstva Českých drah Radek Dvořák Regionálnímu deníku řekl, že dopravce chce ve velkém investovat do nových vlaků. Přesnou částku uvést nechtěl, půjde ale o miliardy korun. Nové soupravy mají jezdit i na linkách do zahraničí. Podrobnosti nabídky tají i ministerstvo.

Lze ale očekávat, že České dráhy budou výměnou za velké investice požadovat dlouhodobou smlouvu. Navíc je jisté, že si národní dopravce udrží provoz na hlavních tratích, které platí stát. Do soutěže půjdou pravděpodobně jen vedlejší tratě.

Právo

U Hlučína na Opavsku se na loukách vyskytují vzácné druhy ptáků, v blízkosti jejich hnízd se ale letos už počtvrté konal Festival ohňostrojů, upozorňuje pondělní Právo. Ornitologové varují, že rány z pyrotechniky vzácné ptáky plaší a ohrožují.

Na Kozmických ptačích loukách je možné vidět i vzácné ohrožené druhy - třeba volavku bílou, orla mořského nebo čápa černého. Ptáci hnízdí i u okolních rybníků. Na tamní ptačí pozorovatelnu jezdí k slezskému Hlučínu turisté z celé republiky.

Asi jeden a půl kilometru od luk se každoročně koná třídenní Festival ohňostrojů, který navštěvují tisíce lidí. Tak intenzivní hluk je pro ptáky podle ornitologů ohrožujícím faktorem, mohou se splašit, a pak třeba narazit do elektrických drátů.

Euro

Soudy řeší desítky sporů o náhrady za užívání pozemků pod vodními jezy, píše týdeník Euro. Správci vodních toků požadují po elektrárnách, aby jim zaplatily za pozemky v řekách, které mají ve správě. Elektrárny jsou totiž často vlastníky vodních jezů, samotné pozemky ale patří povodí.

Do takových sporů se dostala i největší tuzemská energetická skupina ČEZ - a v srpnu poprvé uspěla. Státní podnik Povodí Vltavy od ČEZu požadoval náhradu 75 tisíc korun za to, že povodí strpí jez na svém pozemku v korytu řeky na Šumavě. Pozemek tam vlastní Povodí Vltavy, jez ale patří ČEZu. U soutoku řek Vydry a Křemelné je vodní dílo přitom víc než 300 let. Podle mluvčího ČEZu Romana Gazdíka soud vyhodnotil, že stará a dávno vypořádaná díla se znovu vypořádávat nemají.

V podobných sporech jsou i ostatní správci tuzemských vod, kteří vymáhají úhrady po uživatelích jezů - a těmi jsou tedy nejčastěji vlastníci vodních elektráren.