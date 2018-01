Přehled tisku: poliklinika v Modřanech, nádraží bez prodeje lístků, firmy hledající jaderné zakázky

Ve středečním českém tisku se dočtete, že poliklinika v pražských Modřanech dostává od magistrátu desítky milionů na provoz. Neznamená to ale, že tam budou ordinace i nadále. Píše o tom Mladá fronta DNES. Podle regionálního Deníku si už brzo cestující na některých nádražích nekoupí jízdenky Českých drah. Více si přečtěte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:07 10. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vlak (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek

E15

České firmy vyhlížejí jaderné zakázky za miliardy korun - to je titulek deníku E15. Šanci by mohly mít třeba při stavbě elektráren ve Finsku, Maďarsku a na Ukrajině. Žádná konkrétní nabídka ale zatím nedorazila. Pokud se tak co nejdřív nestane, hrozí, že experti odejdou do jiných odvětví.

Mladá fronta DNES

Poliklinika v pražských Modřanech dostává od magistrátu desítky milionů korun na provoz. Není ale jisté, jestli tam ordinace zůstanou i dál. Píše to Mladá fronta DNES. Podle tři roky staré smlouvy nehrozí majiteli polikliniky žádné sankce, když zdravotnické zařízení nebude provozovat.

Regionální Deník

Skoro na dvou stovkách nádraží si nebudou moct lidé zanedlouho koupit jízdenku na vlaky Českých drah. Píše o tom regionální Deník. Půjde o nádraží, která provozuje Správa železniční dopravní cesty. Pro tu už není služba výhodná a znamená hlavně administrativní zátěž.

Lidové noviny

Jak se dostat po svátcích do formy a zbavit se přebytečných kil? Ptají se ve středečním vydání Lidové noviny. A vzápětí dodávají, že jen pohyb k tomu stačit nebude. Klíčová je taky změna jídelníčku. A to jak v jeho složení, tak i ve velikosti porcí. Pomáhá, když si člověk zapisuje, co a kdy jí.

Hospodářské noviny

Outletoví prodejci se přetahují o módní značky, píšou to Hospodářské noviny. Novému hráči na trhu, který chystá prodejnu v Praze, se totiž nelíbí konkurenční smlouvy mezi jednotlivými obchodníky. Ti se v nich často zavazují k tomu, že neotevřou prodejnu u konkurence.

Právo

V Právu se dočtete, že nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman chce zavést dohodu o vině a trestu i pro ty nejtěžší zločiny. České právo ji teď umožňuje jen v případě, že pachateli nehrozí víc než desetiletý trest. Podle Zemana by se ale díky tomu praxe soudů výrazně zrychlila i zjednodušila. Příští týden svůj návrh představí žalobcům, policistům a soudcům.