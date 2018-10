Přehled tisku: odveta za padlé české vojáky v Afghánistánu i dražší elektřina pro nemocnice

O zneškodnění spolupachatelů útoku na české vojáky v Afghánistánu informují středeční Lidové noviny. Regionální Deník píše o konci bývalého šéfa Správy železniční dopravní cesty Pavla Surého ve funkci oblastního ředitele v Plzni. Hospodářské noviny pak o tom, že ministerstvo zdravotnictví nakoupilo elektřinu dráž, než mohlo. Přehled tisku sestavil Radiožurnál. Praha 7:11 17. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zesnulí vojáci Martin Marcin (36), Kamil Beneš (28) a Patrik Štěpánek (24), kteří byli in memoriam povýšeni do hodnosti štábních praporčíků. Prezident Miloš Zeman jim také 28. října udělí státní vyznamenání, medaili Za hrdinství, in memoriam. | Zdroj: Armáda ČR

Lidové noviny

Prostějovští výsadkáři zneškodnili spolupachatele srpnového útoku na tři Čechy v Afghánistánu. Zjistily to Lidové noviny, které odkazují na tři nezávislé zdroje. Podle nich byl při odvetné misi jeden pachatel zabit a dalšího zajali.

Získat bližší podrobnosti o celé operaci je podle deníku prakticky nemožné. Všechna oficiální místa, která o akci věděla, se totiž k ní totiž nevyjadřují. Premiér údajně zainteresovaným složkám nařídil přísné mlčení o tajné misi.

Rotmistr Martin Marcin a desátníci Kamil Beneš s Patrikem Štěpánkem zemřeli v srpnu, když se před šestičlennou patrolou odpálil sebevražedný útočník. Na základě zpravodajských informací od aliančních spojenců Češi vypátrali, kde se pohybují teroristé, kteří u přípravy útoku asistovali, píšou Lidové noviny.

Deník

Bývalý šéf Správy železniční dopravní cesty musel odejít i ze svého dalšího místa. Z postu oblastního ředitele v Plzni odvolal současný šéf SŽDC Jiří Svoboda svého předchůdce Pavla Surého. Podle Deníku je to kvůli podezřelým obchodům s pozemky podniku. Surý měl ještě jako generální ředitel podepsat smlouvu o smlouvě budoucí, která má Správu železniční dopravní cesty velmi nevýhodně zbavit pozemků v Praze-Dejvicích.

Hospodářské noviny

Levnou elektřinu ministerstvo odmítlo a nakoupilo ji pro nemocnice draze. To je titulek Hospodářských novin. Výhodnější cenu energie mohl resort využít v únoru, tehdy to ale odmítl a elektřinu nakoupil dráž v září. Ministr Adam Vojtěch (za ANO) se hájí tím, že příprava nákupu zabrala mnoho času.

V únorovém výběrovém řízení nabídla výhodnější nabídku firma PXE, ministerstvo ale nabídku nevyužilo. Podle firmy mohl resort ušetřit minimálně čtvrtinu nákladů, což je jen v dodávkách elektrické energie 100 milionů korun.

Právo

Na letišti Václava Havla v pražské Ruzyni přibylo zpožděných letů. Píše to deník Právo. Letecký provoz nad Evropou letos zhoustl. Kvůli tomu se část provozu letiště musí přesouvat do nočních hodin. Na zpožděná letadla musejí cestující čekat neúměrně dlouho a problémy jsou i s jejich zavazadly. Loni nad Českem prolétlo 853 tisíc letadel, letos už je to 900 tisíc.