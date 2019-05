Přehled tisku: zkoušky na řidičák budou těžší a stát chystá smlouvu s ČEZ kvůli reaktoru

V úterních novinách se dočtete o malé ochotě členů bytových společností spravovat domy pro své sousedy. Ministerstvo dopravy podle Hospodářských novin chystá zpřísnění zkoušek pro získání řidičského průkazu. Stát hledá právníka, který sestaví smlouvu s ČEZem kvůli výstavbě nových reaktorů v Temelínu. A české města chystá v budoucnu obměna veřejného osvětlení. Přehled tisku sestavil Radiožurnál. Praha 7:36 7. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Autoškola (ilustrační foto) | Foto: Tomáš Adamec | Zdroj: Český rozhlas

Členové bytových společenství nechtějí spravovat dům pro sebe a svoje sousedy, povinnosti raději přenechávají externím firmám. Informuje o tom Mf Dnes. Úkolů pro správce je hodně a málokdo chce na sebe takovou zodpovědnost přebrat.

Odměny za správu bytové jednotky jsou spíš symbolické, navíc od roku 2014 platí pro členy společenství stejná odpovědnost jako pro členy orgánů korporací - musí funkci vykonávat s péčí řádného hospodáře. To znamená, že za případnou škodu člověk ručí majetkem.

Banky si pojistily hypoteční klienty, kteří si půjčili peníze před rokem 2016. Pokud jim v blízké době končí fixace úroků, nabízejí jim v předstihu zajištění aktuální výše sazeb, píše deník E15. Pro dlužníka to ovšem znamená, že hypotéku nebude moct předčasně splatit bez sankce. Podle analytiků to pro klienty bank nicméně nemusí být vždy nevýhodné.

Ministerstvo dopravy chce přísnější pravidla pro získání řidičáku. Podle Hospodářských novin by se změny měly týkat hlavně sjednocení kvality zkoušek v různých obcích. Někteří žáci autoškol totiž vyhledávají města s méně náročnými komisaři a jednoduššími křižovatkami.

Komisaři by taky nezkoušeli v jednom městě, ale v rámci kraje by si losovali, kde budou zkoušet. Autoškoly by pak nevěděly, který komisař se u zkoušky objeví, a musely by žáky lépe připravit.

Festival Open House otevře veřejnosti dveře památek, které nejsou běžně přístupné. O víkendu 18. a 19. května budou moct lidé navštívit i čtyřicítku staveb, které se k festivalu připojily teprve letos. Píše o tom úterní regionální Deník. K vidění budou třeba reprezentativní prostory Lichtenštějského paláce nebo středověké sklepení v domě U Kamenného zvonu. Organizátoři předpokládají, že památky během víkendu navštíví asi 60 tisíc lidí.

Vláda hledá právníka, který pro stát připraví smlouvu s ČEZ. K podpisu má dojít ještě před tím než stát vybere, kdo v Česku postaví nové reaktory. Plánované výběrové řízení Lidovým novinám potvrdil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Cena stavby jaderných bloků se odhaduje na 200 miliard korun.

Tendr na dodavatele bude ještě trvat, právník, který smlouvy pohlídá, by se ale měl vybrat rychleji. Vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Lidovým novinám řekl, že smlouva mezi skupinou ČEZ a státem by měla být nachystaná k podpisu v létě. Potom bude na řadě ještě druhá smlouva, která detailně popíše první část příprav. Na jejich konci se vybere dodavatel.

Většina veřejného osvětlení v Česku v následujících šesti letech doslouží a bude potřebovat obnovit. Píše o tom Právo. Hodnota lamp v Česku je asi 98 miliard, města a obce tak čekají velké výdaje. Podle odborníků je to příležitost, jak vybudovat páteřní technologie takzvaných „smart cities“.