Přehled tisku: prospěch kalifornských žížal, mistryně v prodlužování řas i změna bodového systému

V sobotních novinách se dočtete o tom, jak mohou české půdě prospět kalifornské žížaly. Píše o tom Mladá fronta Dnes. Deník informuje o tuzemské šampionce v prodlužování řas a Právo se věnuje změně bodového systému. Více si přečtěte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 8:50 19. května 2018

Mladá fronta Dnes

Českou půdu můžou zachránit kalifornské žížaly. Nebo byliny a rostliny jako hrách nebo vikev. Dokážou totiž v půdě udržet tolik potřebnou vodu. Téma Mladé fronty Dnes. Šedesát procent půdy v České republice je bez života a utužených léty pojezdů těžkou technikou tak, že není schopno přijímat vodu. V půdě chybí organická hmota, bez které funguje jako skluzavka, kdy vše, co na ni naprší, odteče.

Existuje ale jednoduchý recept, jak situaci vylepšit. Už dávno ho znají někteří vinaři. Ti používají právě třeba kalifornské žížaly. Jejich humus dokonale provzdušňuje půdu a díky tomu se v ní vytváří velké póry, do kterých lépe vsakuje voda, a daří se v ní i mikroorganismům, které do ní vrací život, vysvětluje deník.

Deník

Česká republika má mistryni světa v prodlužování řas. Titul získala Marcela Chumová z Kolína, která porazila všechny ostatní na soutěži v Paříži. Zúčastnila se už potřetí, předtím byla vždy druhá. A samotná účast na třech mistrovstvích za sebou je ojedinělá, Chumová je jediná na světě, které se to podařilo. O úspěchu české reprezentantky píše regionální Deník.

Lidové noviny

ČEZ větří miliardový byznys, můžete si přečíst v Lidových novinách. Energetický gigant čím dál více sází na to, že firmám nenabízí energii, ale naopak její úsporu. Evropa má další cíle na snížení energie do roku 2030 a jen v Česku se bude muset investovat minimálně 500 miliard až bilion korun, většinou z veřejných rozpočtů. A na tyto peníze ČEZ cílí.

Právo

Na českých silnicích letos přibylo nehod, mrtvých i zraněných. I to je důkaz, že současný bodový systém trestající řidiče už příliš nefunguje. Píše o tom deník Právo. Také ministr dopravy v demisi Dan Ťok za ANO chce bodový systém změnit. Návrh nových bodů ale nechce předložit dříve, než nová vláda získá v parlamentu důvěru. On sám by v ní navíc vůbec zasednout nemusel, svou účast totiž zvažuje.