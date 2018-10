Přehled tisku: ČEZ kupuje firmu, rychlejší cesta z Plzně do Prahy nebo vynález libereckých vědců

V pondělním tisku se dočtete, že skupina ČEZ možná koupí další firmu na Balkáně. Jde o firmu High Tech Clima, která působí v Rumunsku a Srbsku, píše deník E15. Z Plzně do Prahy se podle Mf Dnes bude jezdit o devět minut rychleji. Za měsíc mají železničáři otevřít nový tunel u Ejpovic. Více si přečtěte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 8:00 15. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít ČEZ (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

E15

Skupina ČEZ nejspíš koupí další firmu na Balkáně. Podle deníku E15 jde o společnost High Tech Clima, která působí v Rumunsku a v Srbsku. Firma se zaměřuje na instalaci klimatizací nebo topení. Loni vydělala v přepočtu asi 20 milionů korun. Transakci ještě bude muset schválit rumunský antimonopolní úřad.

Prověřte hospodaření ČEZ na Balkáně, vyzývají Piráti premiéra Babiše Číst článek

Mf Dnes

Z Plzně nebo Hradce Králové by se lidé do Prahy už brzy měli dostat rychleji. Dočtete se o tom v Mf Dnes. Asi za měsíc chtějí železničáři otevřít třeba nový tunel u Ejpovic na Rokycansku. Lidé se tak z Plzně do Prahy dostanou o devět minut rychleji než teď. Cestu v ideálním případě zvládnou za hodinu a devět minut.

Regionální Deník

V Praze možná už brzy přestanou jezdit autobusy určené jenom pro hendikepované. Píše o tom regionální Deník. Teď v Praze jezdí jedna linka pro invalidy. Skoro nikdo ji ale podle novin nevyužívá. Organizátor pražské hromadné dopravy Ropid proto uvažuje, že autobus přestane vypravovat.

Hospodářské noviny

Vynález libereckých vědců by mohl v budoucnu usnadnit práci záchranářům z celého světa. Upozorňují na to pondělní Hospodářské noviny. Čeští výzkumníci totiž vyvinuli stroj, který zvládne vyrobit mnohem pevnější záchranné čluny nebo provizorní přístřešky, než se používají teď.

Nezdravé jídlo vede k depresím. Jako kouření, znečištěné ovzduší, obezita nebo nedostatek pohybu Číst článek

Lidové noviny

Anketu Lidových novin o právníka století vyhrál bývalý ombudsman a někdejší ministr Otakar Motejl. Oslovení advokáti ho často označovali za symbol české spravedlnosti. Na druhém místě v anketě skončil jeden z autorů ústavy z roku 1920 František Weyr, třetí byl právní teoretik Viktor Knapp. V anketě hlasovalo 103 současných právníků.

Euro

V Praze bude do dvou let nový kostel. Píše o tom týdeník Euro. Dělníci by ho měli začít stavět v listopadu na pražském sídlišti Barrandov. Hotový by měl být v září 2020. Vejde se do něj 220 lidí. Na výstavbu kostela se složili hlavně obyvatelé sídliště.