Přehled tisku: ČEZ a korupční skandál v Albánii i dětská nahota za krabičku cigaret

Mladá fronta Dnes

Albánská prokuratura navrhla zastavit prověřování českého ČEZu. Energetický gigant se tam zapletl do největšího korupčního skandálu v dějinách této balkánské země. Jak zjistila Mladá fronta Dnes, zastavení případu nařídil sám prokurátor.

Teď už jen zbývá, aby jeho návrh potvrdil soud, a spisy skončí v archivu. To zároveň snižuje šanci, že se něčeho doberou vyšetřovatelé Česku.

Prokuratura v Tiraně několik měsíců zkoumala, proč ČEZ v roce 2009 poslal 184 miliony korun Kosovanovi Nue Kalajovi. Bylo to jen krátce poté, co firma získala v privatizaci většinový podíl v albánské rozvodné síti.

Poslanecká komise v Tiraně, která se privatizací zabývala, se na státní zástupce obrátila s podezřením, že peníze od ČEZu mohly sloužit jako úplatky pro tamní úředníky a politiky. A podezřelý byl už samotný Kalaj - ČEZ ho vedl jako poradce. Byl to ale řidič a bodyguard. Byl však v úzkém kontaktu s rodinou tehdejšího albánského premiéra Saliho Berishy. Právě za jeho vlády ČEZ energetickou síť získal.

Podle Mladé fronty Dnes je pozoruhodné, že tiranská prokuratura zřejmě doteď Kalaje nevyslechla. A i když by v Albánii případ skončil takzvaně u „ledu", v České republice vyšetřování stále pokračuje.

Ovšem odložení případu v Albánii by proces u nás značně zkomplikovalo. České úřady by pak jen stěží mohly vyšetřovat korupci, tedy takzvaný zdrojový trestný čin, ze kterého pocházejí nelegální peníze. Nově by jim zbylo „jen" prověřování, zda vedení ČEZ platbami Kalajovi polostátní firmu nepoškodilo.

Lidové noviny

Roste počet firem, které finanční správa označila za nespolehlivé. Za necelé čtyři roky se do registru nespolehlivých firem dostalo přes deset tisíc společností i podnikatelů, to jsou jen 2 % všech plátců DPH, píšou Lidové noviny a dodávají, že jejich počet poroste. Pravidla se totiž budou dál zpřísňovat.

Do registru se dostanou firmy, které se zapojí do obchodů, kde hrozí, že z nich nebude uhrazena daň z přidané hodnoty, uvedou špatně místo, kde sídlí, nekomunikují s finančním úřadem nebo mají nedoplatky na DPH. Kdo obchoduje s firmami uvedenými v registru, vystavuje se riziku, že bude muset doplatit DPH za svého obchodního partnera.

Generální finanční ředitelství si registr pochvaluje jako velmi efektivní nástroj v boji proti daňovým únikům. Finanční ředitelství ale nemá k dispozici statistiky, v kolika případech musel daň doplácet za nespolehlivého plátce někdo jiný a jak se tímto opatřením zlepšil výběr daní.

Právo

Děti umí obchodovat se svými nahými fotkami, upozorňuje deník Právo. Ty prodávají za cigarety nebo mobilní telefony, píše se v úterním Právu. Některé děti ale své nahé fotky posílají těm, kteří je vydírají. Ani v jednom případě si ale neuvědomují, jaká rizika jejich chování má.

Případů dětské nahoty přibývá. Třeba Linka bezpečí řešila v roce 2007 30 případů, kdy se dítě svěřilo s problémem, že poslalo někomu své erotické fotky. Loni už jich bylo přes 400, píše Právo.

Častými oběťmi jsou čtrnáctileté dívky. První fotky z nich dospělý vyláká třeba tak, že se na chatu vydává za stejně starou dívku a pak ji vyhecuje, že si pošlou třeba fotku, kde bude bez podprsenky

Když už začne být situace dítěti nepříjemná a chce skončit, údajná kamarádka z chatu začne vyhrožovat, že fotky zveřejní a že se o nich dozví rodiče. Vydíráním může na svou oběť nutit i ke schůzce. Jiné děti své fotky nabízí dobrovolně a to za peníze, mobil nebo cigarety. Těm, kdo s dětmi takto obchodují, hrozí až dva v případě vydírání až čtyři roky vězení.

Hospodářské noviny

Ministr zemědělství Marian Jurečka z KDU-ČSL v závěru svého působení prosadil dva kontroverzní kroky týkající se hospodaření v lesích, všímají si Hospodářské noviny.

Soukromé lesnické společnosti by podle listu mohly odstoupit od dlouhodobých smluv s Lesy ČR, znovu soutěžit o kontrakty a vyjednat si tak lepší podmínky. Další chystaným opatřením je zákaz těžby smrků a borovic v soukromých a obecních lesích.

Je ale možné, že pravidla ještě ministerstvo přehodnotí, oznámit by je mělo tento týden. Rozbor materiálu pro vládu, který Hospodářské noviny získaly, odhaduje, že letos může kůrovec napadnout i více než 6 milionů kubíků dřeva.

Plošný zákaz těžby smrků a borovic tak má omezit obchod se dřevem a zastavit pokles cen. Opatření mělo platit už od začátku listopadu, kvůli velkému množství připomínek se ale odkládá a není ani jasné, jestli zákaz úřady zavedou od pozdějšího termínu, třeba od začátku roku.

S náhradou škod za omezení v kácení se nepočítá. Opakování tendrů naopak podle bývalého předsedy dozorčí rady Lesů ČR Miroslava Zámečníka způsobí značné ztráty státnímu podniku Lesy ČR.

Lesnický odborník Róbert Babuka ze serveru Czechtimber.cz pro Hospodářské noviny připomíná, že objem kůrovcem napadeného nebo ohroženého dřeva roste každým rokem až dvojnásobně a Lesy ČR nejsou schopny tlaku škůdce čelit.

E15

Plynaři chtějí v potrubí zelenější plyn. Píše to E15. Výroba metanu z obnovitelných zdrojů má zajistit přežití plynárenského byznysu v období politiky snižování emisí. Stát ale o dotacích pro biometan, který je dražší než klasický zemní plyn, zatím neuvažuje.