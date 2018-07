Přehled tisku: přísnější pravidla pro chov šelem i rekordní náklady vládní strany na kampaň

Mladá fronta Dnes

Policie odložila případ kolem nákupu speciálního kybernože pro léčbu nádorových onemocnění. Zjistila to Mladá fronta Dnes. Přístroj pořídila ostravská fakultní nemocnice v roce 2009 a zaplatila za něj téměř dvojnásobnou částku, než za kterou se v Evropě běžně prodával. Vyšetřovatelům se ale teď nepodařilo prokázat, jestli byl nůž skutečně předražený.

Kvůli údajnému předražení se případem začala zabývat policie. Nepodařilo se jí ale prokázat trestný čin a proto nemůže nikoho stíhat za praní špinavých peněz. Navíc musí vrátit i 9 milionů, které zabavila.

Strážníci v Mostě už nemůžou pokutovat lidi v problémových lokalitách, kteří posedávali na zídce u večerky nebo na prahu domu. Píše to regionální Deník. Ministerstvo vnitra totiž od poloviny července pozastavilo zákaz venkovního vysedávání, který je zakotven v městské vyhlášce, protože je v rozporu se zákonem. Město s tím ale nesouhlasí. Ministerstvo vnitra proto požádá Ústavní soud, aby zákaz zrušil, stejně jako to loni udělal v Litvínově a Varnsdorfu.

Česko zpřísní pravidla pro chov velkých šelem - to je titulek Hospodářských novin. Úřady tak reagují na aktuální kauzu kolem zabíjení a nelegálního obchodu s tygry. Podle jejich návrhů by chovatelé měli mít lepší kvalifikaci, výběhy by se měly zvětšit a zpřísnit se má taky evidence nejen živých, ale i uhynulých zvířat. Ministerstvo životního prostředí chce navíc podle deníku zpřísnit veterinární dozor, aby předešlo případům nelegálního nakládání s těly zvířat.

Hnutí ANO dá na kampaň před říjnovými komunálními a senátními volbami zhruba 150 milionů korun. To je několikanásobně víc, než jakákoliv jiná strana. Všímá si toho deník Právo. Výdaje na kampaň pro volby do zastupitelstev zákon nijak neomezuje. Na rozdíl od voleb do sněmovny, kde je limit 90 milionů.

Povinné kvóty ale platí i pro kampaň před senátními volbami. Tam každý kandidát před prvním kolem může utratit dva miliony a další půlmilion ve druhém kole. Hnutí ANO do kampaně letos nalije téměř dva a půl krát víc, než kolik peněz hnutí vydalo na komunální a senátní volby před čtyřmi lety. Tehdy utratilo 65 milionů korun. ANO chce dát letos důraz hlavně na kontaktní kampaň, píše Právo.

To jiné strany počítají s výrazně menšími výdaji. Například ODS plánuje utratit kolem 40 milionů korun a SPD 25 milionů. Naopak zadlužená ČSSD plánuje vydat jen 10 milionů korun, ke kterým ale přibydou peníze, které si kraje a místní buňky ještě seženou.