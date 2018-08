Přehled tisku: nekalé praktiky chráněných dílen, starosti Škody Auto a nová pravidla pro akciové společnosti

Ve středečním tisku se dočtete o nových plánech ministerstva průmyslu na podporu investic v Česku. Tématu se věnuje deník E15. Mf Dnes se zaměřuje na nekalé praktiky chráněných dílen a Hospodářské noviny si všímají problémů automobilky Škoda Auto. Více v přehledu tisku, který připravil Radiožurnál. Praha 6:50 29. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Škoda, Volkswagen | Foto: Reuters | Zdroj: Reuters

E15

Ministerstvo průmyslu chce v budoucnu podporovat jen investice, které Česku přinesou kvalifikovanější výrobu nebo služby. Deník E15 má k dispozici předkládací zprávu k novele zákona o investičních pobídkách. Úpravami, které podporuje i opozice, se má zabývat vláda do konce srpna. Víc pravomocí při rozhodování o investicích by měla získat Hospodářská komora. Ta chce omezit investiční pobídky pro výstavbu montážních hal. Vláda teď podle E15 poprvé slibuje, že její výzvu vyslyší. Stát by tak měl víc podporovat budování technologických center a center strategických služeb. Menší firmy včetně start-upů by navíc mohly snadněji dosáhnout na daňové úlevy a jiné benefity.

Mf Dnes

Mf Dnes se zaměřuje na nekalé praktiky některých chráněných dílen. Narazila třeba na zaměstnavatele, kteří postiženým nedávají ani minimální mzdu. Společnost sice invalidovi celou mzdu oficiálně převádí na účet, zaměstnanec pak ale část peněz nosí zpátky. Jiné firmy zase pracovníky nutí nakupovat výrobky, které sami vyrobili. Chráněné dílny kromě toho vydělávají miliardy korun ročně na takzvaném náhradním plnění. Mf Dnes vysvětluje, že každá firma s více než pětadvaceti zaměstnanci musí zaměstnávat postižené nebo nakupovat výrobky od chráněných dílen. Zákon ale neupřesňuje, že musí jít o vlastní výrobky sociálních podniků. Řada chráněných dílen tak pouze přeprodává různé zboží od elektroniky až po čisticí prostředky.

Lidové noviny

Všechny akciové společnosti na evropských burzách budou muset zveřejnit platy svého vedení. Tématu se věnují Lidové noviny. Novinku zavádí evropská směrnice, kterou musí státy EU začlenit do zákonů do příštího června. V Česku se novela dotkne šestnácti firem, třeba polostátního ČEZ, Kofoly nebo Komerční banky. Firmy budou muset každý rok vyvěsit na internet přehled odměn členů představenstva, dozorčí nebo správní rady a generálního ředitele. Zatímco teď společnosti ve výročních zprávách uvádějí jen souhrnné číslo vyplacených peněz, nově budou muset údaje rozepsat. Bude tak jasné, kdo kolik dostal a za co, vysvětlují Lidové noviny.

Deník

Obyvatelé Zdib u Prahy už přes dva roky bojují proti výstavbě plánovaného logistického centra, informuje o tom regionální Deník. Firma Goodman chce centrum postavit mezi obcí a dálnicí D8. Do skladů má zajíždět až 1600 kamionů denně a plocha stavby by měla přesahovat 15 hektarů. Podle občanské iniciativy Stop haly Goodman by obyvatelé žijící u centra kvůli hluku a světlu ve skladech nemohli spát. Výstavba by podle ní navíc zničila výhled na místní kostel a zámecký areál. Deník píše, že hlavní spor mezi příznivci a odpůrci stavby se v současnosti vede o množství zeleně u hal. Odpůrci chtějí, aby bylo zelení pokryto alespoň 40 procent plochy.

Hospodářské noviny

Automobilce Škoda Auto přibývají starosti, píšou to Hospodářské noviny. České závody naráží na nedostatečnou kapacitu, regulaci Evropské unie i plány mateřského koncernu Volkswagen. Právě s vedením německé skupiny se v pátek sejdou odboráři Škody. Jedním z témat schůzky bude přidělování komponentů a jejich dílů. V praxi půjde o to, kdo komu bude v rámci koncernu jednotlivé komponenty dodávat a kolik jich bude. Odboráři upozorňují, že by Škoda mohla přijít o část motorů pro svá auta ve prospěch značky Volkswagen. Hospodářské noviny tvrdí, že v nejhorším případě by mohlo jít až o desítky tisíc motorů. Odbory se proto bojí možného snížení výroby nebo dokonce propouštění.

Právo

Studenti chodí na brigády mnohem častěji než generace jejich rodičů, všímá si toho deník Právo. Při studiu si dnes podle průzkumu Equa banky přivydělává devadesát procent mladých lidí ve věku 16 až 26 let. Čtvrtina středoškoláků nebo vysokoškoláků pracuje celoročně, někteří dokonce na hlavní pracovní poměr. Na brigádách nebo v práci si mladí v průměru vydělají sto korun za hodinu. Právo píše, že oproti svým rodičům dnešní studenti více spoří. Vydělané peníze si šetří tři pětiny mladých, nejčastěji na cestování nebo třeba na nákup mobilu.