Přehled tisku: konec čínské velvyslankyně v Česku, zakázka na výběr mýta i větší spotřeba vína

Zbraně České zbrojovky budou už brzy využívat všechny země visegrádské čtyřky. To je téma páteční E15. Licenci od firmy CZ export Praha totiž koupili Maďaři. Celková hodnota kontraktu je podle E15 zhruba sto milionů korun. Maďarská zbrojovka si licenci na výrobu českých zbraní koupila na deset let a za tu dobu by měla vyrobit kolem 200 tisíc ručních zbraní. Smlouvu firmy podepsaly v Budapešti ve stejný den, kdy se tam sešli ministři obrany visegrádské čtyřky.

Deník

Češi stále víc pijí víno, všímá si Deník. Zatímco těsně po sametové revoluci lidé vypili na osobu 11 litrů vína ročně, teď je to už dvakrát tolik. Česko ale pokryje domácí spotřebu vína jen z třetiny. I proto spustili tuzemští producenti velké investice do provozu. Největší závod na zpracování vinné révy vzniká v Mikulově. Bohemia Sekt tam staví novou lisovnu vína za téměř 200 milionů korun. Že je víno perspektivním artiklem, ale vědí i jiné firmy. Novou výrobnu za 30 milionů korun letos dokončilo například vinařství Volařík. Milionové částky investovaly i vinařství Château Valtice, Mikrosvín či nový podnik Obelisk ve Valticích.

Hospodářské noviny

Miliardové zakázce na výběr mýta je nejblíž Kellnerova firma, to je titulek Hospodářských novin. Firma CzechToll ze skupiny PFF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera má zájem o zakázku na rozšíření mýtného systému a desetileté spravování systému. Podle informací novin hodlá ministerstvo vyhlásit vítěze tendru už příští týden. Stalo by se tak asi měsíc po tom, co resort dopravy obdržel nabídky. Ministr dopravy v demisi Dan Ťok za hnutí ANO původně říkal, že hodnocení nabídek bude trvat i několik měsíců. Podle novin se ale vyhlášení chystá v době, kdy Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zvažuje, jestli celou soutěž nezruší kvůli údajné neregulérnosti. Na tu si stěžuje hlavně firma Kapsch, které výběr mýta spravuje nyní.

Lidové noviny

Českou republiku nejspíš opustí čínská velvyslankyně, informují o tom Lidové noviny. Za čtyři roky působení Ma Kche-čching se v Česku vliv Číny znatelně rozšířil. Prahu poprvé navštívil Čínský prezident Si Ťin-pching a společnost CEFC tady založila svou evropskou centrálu. Odchod čínské diplomatky spojují Lidové noviny se změnami ve výkonném vedení čínského parlamentu. Ten se kompletně vyměnil před třemi týdny. Novým šéfem shromáždění se stal Li čan-šu, vlivný poradce prezidenta Si Ťin-pchinga. Podle informací Lidových novin je už místo v Praze připraveno pro jinou diplomatku, která už v Česku dříve působila.

Právo

Policisté v Anglii zatkli 20letého Čecha, který údajně ubil Ukrajince v Dobřanech na jižním Plzeňsku. To je zpráva z titulní strany pátečního Práva. Podezřelého muže policie zadržela minulý měsíc a před týdnem ho vydala českým úřadům. Mladík si vyslechl obvinění z loupeže s následkem smrti. Za to mu hrozí trest odnětí svobody až na 18 let. Ve čtvrtek ho soud poslal do vazby. Státní zástupce Jiří Richtr řekl Právu, že hrozilo, že by obviněný uprchl, nebo že by svůj čin zopakoval.