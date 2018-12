Přehled tisku: církevní restituce, konec reklamních letáků a ,mizející‘ vesnice na Karlovarsku

V úterním tisku se dočtete například o možném řešení církevních restitucí. Tématu se věnuje deník E15. Regionální Deník upozorňuje na vylidňování vesnic na Karlovarsku a Hospodářské noviny píšou o náhradách škod za výbuchy ve Vrběticích. Více se dozvíte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:58 4. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jednou z malých vesnic na Karlovarsku je i Javorná, ve které v roce 2011 žilo jen 82 obyvatel. O mizejících vesnicích píše regionální Deník. | Zdroj: Wikimedia Commons | CC-BY-SA-3.0,©

E15

Církevní restituce mají nové řešení - to je titulek úterního vydání E15. Píše o tom, že místo zdanění 59 miliard korun za nevydané pozemky a budovy by mohl stát uvalit daň na úroky z těchto finančních náhrad. Navrhuje to analýza Právnické fakulty Masarykovy univerzity, kterou má deník k dispozici. Stát by v takovém případě získal kolem 10 milionů korun ročně. To je o stovky milionů korun méně než v případě varianty prosazované KSČM, která usiluje o zdanění celé skoro 60 miliardové částky. Na rozdíl od tohoto návrhu by ale zdanění úroků z peněžních kompenzací prý mohlo uspět u Ústavního soudu.

Deník

Na Karlovarsku „mizí“ jedna vesnice ročně - tak s nadsázkou popisuje regionální Deník úbytek obyvatel v regionu. Každý rok odtud natrvalo odcházejí stovky lidí - za lepším míří do Prahy, dalších českých měst, ale i do Německa. Pracovních příležitostí je v Karlovarském kraji málo a mzdy jsou tam nejnižší v republice. V regionu zůstávají jen senioři a více lidí umírá, než se jich narodí. Úbytek obyvatel je tak nejvyšší v Česku. Podle bývalého primátora města Petra Kulhánka z Karlovarské občanské alternativy by se dalo odlivu obyvatel zabránit třeba otevřením veřejné vysoké školy.

Hospodářské noviny

Firma, které před lety vybouchly dva sklady s municí ve Vrběticích na Zlínsku, žaluje stát o náhradu škody. Informují o tom Hospodářské noviny s tím, že společnost Imex Group podezírá stát z toho, že minimálně za druhou explozi může právě on. Zároveň ale připouští, že k tomu nemá žádné důkazy. Společnost podle svého advokáta Radka Ondruše ví jen to, že za druhou explozi nemůže. Právník tvrdí, že jako nejpravděpodobnější se jeví možnost, že výbuch souvisí s likvidací nevybuchlé munice z prvního skladu.

Lidové noviny

Papírové reklamní letáky by za pár let mohly úplně zmizet z poštovních schránek. Podle Lidových novin nad jejich zákazem přemýšlí ministr zemědělství Miroslav Toman za ČSSD společně se Svazem obchodu a cestovního ruchu. Podle šéfa resortu nejsou letáky pro řetězce ekonomické a zatěžují životní prostředí. Zákaz by se prý týkal všech obchodníků, nejen prodejen potravin. Výjimku by dostaly katalogy nabízející zboží za klasickou cenu bez zvýhodnění a slev. Podle ministra Tomana bude ještě záležet na diskuzi s obchodními řetězci. Podrobnosti nechtěl resort zatím komentovat, protože jednání prý ještě neskončila.

Právo

Pokud by se zpřísnily podmínky jednotných přijímacích zkoušek pro obory s maturitou, nedostaly by se na střední školu tisíce studentů. Ukazuje to analýza Ministerstva školství, kterou získal deník Právo. V případě, že by se zavedl jednotný limit pro přijetí na maturitní obory, gymnázia nebo lycea by o zájemce nepřišla. Uchazečů se totiž hlásí více, než kolik můžou přijmout. Takové školy by si tak mohly i dál vybírat, koho vezmou. Podobně by to bylo u některých oborů středních odborných škol, třeba z oblasti strojírenství, elektrotechniky nebo stavebnictví.