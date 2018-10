Přehled tisku: houbaření jako byznys, léky ve vodě a nedostatek učitelů

V pondělním tisku se dočtete, že by ČSOB mohla kvůli sporu přijít o 23 miliard. Píše o tom deník E15. Mf Dnes si všímá toho, že kvůli extrémnímu suchu praskají domy a Hospodářsaké noviny upozorňují, že v Česku roste produkce odpadků. Více v přehledu tisku, který připravil Radiožurnál. Praha 8:15 1. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Houby, houbaři, houbaření (ilustrační foto) | Foto: Fotobanka Pixabay

E15

ČSOB by kvůli sporu, který zdědila po padlé Investiční a Poštovní bance, mohla přijít o 23 miliard korun. Píše o tom deník E15. Podle něj peníze po bance požaduje bývalá ostravská papírenská firma ICEC-Holding, kterou teď zcela vlastní jedna karibská společnost. Ještě před třemi lety přitom požadovala o polovinu míň. ČSOB spor zdědila před 18 lety, kdy převzala majetek Investiční a Poštovní banky. Aktuální vývoj ale banka nechce komentovat. Příčinou sporu je snaha papírenské firmy expandovat. V devadesátých letech ICEC-Holding koupil slovinské papírny Vipap Videm Krško. Jejich akciemi se pak zaručil za úvěry, které měl u IPB.

Mf Dnes

Kvůli extrémnímu suchu praskají domy - to je titulek Mf Dnes. Problémem je hlavně jílové podloží, které vysychá a smrští se do základové spáry. Kvůli tomu se potrhají základy i zdi. Podle stavařů by se proto na těchto místech měly stavět základy do dvojnásobné hloubky, než je běžné. Podle normy se základy u jílovitých půd mají stavět do hloubky 1,3 metru, není to ale povinné.

Lidové noviny

V českých řekách je stále víc léků. Vyplývá to z vládní zprávy, o které informují Lidové noviny. Vodohospodáři loni našli při každém měření ve vodě alespoň jednu léčivou látku. Důvodem je vyšší spotřeba léků, které se pak například vylučováním z těla dostávají do odpadních vod. Vliv mají hlavně na ryby. Například odborníci z Fakulty rybářství a ochrany z Jihočeské univerzity zkoumali pstruhy v potoce na Prachaticku, kam ústí čistička odpadních vod.

Hospodářské noviny

Přestože Češi stále častěji třídí odpad, produkce odpadků dál roste. Všímají si toho Hospodářské noviny. Podle nich domácnosti za rok vytvoří přes tři a půl milionů tun odpadu. Ten tříděný přitom představuje jen 14 procent. Řešením by tak mohlo být celkové omezení používání obalů. Příkladem toho, jak omezit obaly, je například aktuální trend zero waste - tedy iniciativa propagující život bez obalů. Bezobalové obchody, ze kterých si zákazník třeba potraviny či drogistické zboží odnese ve vlastních opakovaně použitelných nádobách nebo taškách, se tak stávají novou alternativou.

Regionální Deník

I měsíc od začátku školního roku mají školy stále málo učitelů a nepedagogických pracovníků. Upozorňuje na to regionální Deník. Ředitelé proto nové uchazeče lákají třeba na obecní byt za nižší nájemné. Chtějí si je tak udržet, aby neodcházeli za vyššími platy do jiných oborů.

Euro

Houbaření jako byznys - to je téma týdeníku Euro. Podle dat ministerstva zemědělství v Česku houbaří 67 procent lidí. A roste tak i poptávka po houbařských potřebách - jakou jsou košíky, sítě na sušení hub, ale i trička nebo klobouky. Prodej hub samotných ale příliš nevydělává. Lidé si je raději nasbírají, než koupí. Houbaři taky stále víc využívají i moderní technologie. Jednou z nich je například Aplikace na houby. V zásadě jde o atlas hub pro chytrý telefon, navíc má i rozpoznávací funkci jednotlivých druhů. Podle vývojářů by se navíc počet jejích funkcí měl zvyšovat. Aplikaci má teď nainstalováno 160 tisíc lidí, píše týdeník Euro.