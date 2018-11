Přehled tisku: zájem o Albatrosy, více lidí s boreliózou a problémy začínajících učitelů

Ve čtvrtečním tisku se dočtete, že o česká letadla Albatros je ve světě zájem. Píše o tom deník E15. Počet lidí nakažených borreliózou nebo klíšťovou encefalitidou podle Deníku roste. A jeden ze tří začínajících učitelů chce změnit školu nebo odejít ze školství, informují Hospodářské noviny. Více v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 8:06 15. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Klíště (ilustrační foto) | Foto: Fotobanka Pixabay

E15

O česká letadla Albatros je ve světě zájem. Píše o tom čtvrteční vydání deníku E15. Výrobce Albatrosů, firma Aero Vodochody, určitě prodá nejméně čtyřicet těchto letadel. Používat je bude například česká armáda. Budou se na nich cvičit také piloti třeba v Portugalsku. Aero Vodochody nyní jedná třeba i s rakouskou armádou, která potřebuje nahradit zastaralé švédské stíhačky.

Mf Dnes

V Česku se v budoucnu možná bude vyrábět méně aut značky Škoda. Její vlastník, společnost Volkswagen, totiž chystá velké změny. Podle Mf Dnes chce třeba stavět novou továrnu. Jedním z důvodů je, že v Česku není dost kvalifikovaných pracovníků. Nová továrna by mohla být v Bulharsku nebo Turecku. Závody škodovky v Mladé Boleslavi a v Kvasinách na Rychnovsku jsou teď přetížené. Třeba v Boleslavi dělníci vyrobí o 19 procent aut víc, než by podle plánu měli.

Deník

Hygienici registrují nárůst počtu lidí nakažených borreliózou nebo klíšťovou encefalitidou. Upozorňuje na to čtvrteční Deník. Třeba v Olomouckém kraji letos borreliózou onemocnělo nejvíc lidí v historii. A velký nárůst v regionu lékaři zaznamenali také u encefalitidy. Důvodem je podle nich to, že pacienti podceňují očkování. Pacientů s encefalitidou a borreliózou letos výrazně přibylo například kvůli tomu, že na jaře bylo teplo a vlhko. A to je přesně počasí, které klíšťatům vyhovuje.

Hospodářské noviny

Jeden ze tří začínajících učitelů chce změnit školu, nebo dokonce úplně odejít ze školství. Vyplývá to z průzkumu brněnské Masarykovy univerzity, na který upozorňují Hospodářské noviny. Kantorům vadí hlavně nízké platy a klesající prestiž jejich profese. Často nesouhlasí také se zavedením inkluze. Mnoho začínajících učitelů v průzkumu rovněž uvádělo, že na začátku kariéry nemají dostatečnou podporu.

Právo

Zájem o umělé oplodnění každý rok na podzim roste. Všímá si toho čtvrteční Právo. Podle něj k reprodukčním specialistům během podzimních měsíců chodí asi o čtvrtinu víc lidí než v létě. Podle oslovených lékařů je to dáno hlavně tím, že se lidé vrací z dovolených a jsou psychicky i fyzicky odpočinutí. Podle Práva hraje roli ještě jeden psychologický efekt. Řada párů chce trávit Vánoce s pocitem, že se jim v následujících měsících narodí potomek. Problém se zplozením dítěte se v Česku týká přibližně čtvrtiny párů. Problémy s početím jsou častější po 35. roce života.