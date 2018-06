Přehled tisku: Sobotka a Faltýnek u výslechu, zakázky bez soutěže a stížnosti rodičů kvůli facebooku

Ve čtvrtečním tisku se dočtete, že expremiér Bohuslav Sobotka z ČSSD a druhý muž ANO Jaroslav Faltýnek půjdou na policii k výslechu. Informuje o to Právo. O vítězích tendrů na stavby a opravy silnic nebo železnic by podle Mladé fronty DNES nemusela rozhodovat jenom cena. A pražská vinohradská nemocnice zadala bez soutěže zakázky asi za 200 milionů korun, píší Hospodářské noviny. Praha 8:14 21. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít První místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek a expremiér Bohuslav Sobotka z ČSSD | Foto: David W. Cerny, Reuters/Filip Jandourek, Český rozhlas | Zdroj: iROZHLAS.cz

E15

Jedním z hlavních témat kampaně před podzimními komunálními volbami bude špatná dostupnost bydlení. Všímá si toho čtvrteční E15. Část stran navrhuje státní investice do obecního bydlení. Hlavně pravicoví politici pak chtějí zjednodušit povolování staveb.

Mladá fronta DNES

O vítězích tenderů na stavby a opravy silnic nebo železnic by nemusela rozhodovat jenom cena. Podle Mladé fronty DNES ministerstvo dopravy v budoucnu chce posuzovat také třeba zkušenost firmy s podobnými stavbami. Novinku teď začne ministerstvo testovat. Pokud se osvědčí, u všech zakázek se bude používat od příštího roku.

Hospodářské noviny

Pražská vinohradská nemocnice v minulých dvou letech zadala bez soutěže zakázky asi za 200 milionů korun. Za tuto praxi nemocnici podle Hospodářských novin kritizuje Evropská komise nebo Všeobecná zdravotní pojišťovna. Situací se bude zabývat také ministerstvo zdravotnictví. Výsledek šetření ministr v demisi Adam Vojtěch za ANO nechtěl předjímat.

Lidové noviny

Přibývá rodičů, kteří si stěžují na to, že učitelé ve škole nutí jejich děti založit si účet na facebooku. Upozorňují na to čtvrteční Lidové noviny. Část rodičů se s žádostí o pomoc obrací dokonce na Linku bezpečí. Ministerstvo školství přitom školy nedávno upozornilo, že by učitelé s žáky na sociálních sítích komunikovat neměli.

Právo

Bývalý premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD a místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek půjdou na policii k výslechu. Zjistil to deník Právo.

Podle něj chtějí kriminalisté od obou politiků informace ke kauze údajných podvodů při rozdělování dotací do sportu. V případu policie stíhá například bývalého předsedu fotbalového svazu Miroslava Peltu.