Přehled tisku: třímiliardový úvěr pro správu železnic, zbraň proti švarcsystému a třídění balíků nově

Ve čtvrtečním tisku se dočtete, že Správa železniční dopravní cesty dostane úvěr ve výši tří miliard korun. Informuje o tom deník E15. Finanční správa bude mít podle týdeníku Ekonom novou zbraň proti švarcsystému. A balíky v České poště nově třídí automat, upozorňuje Právo. Více se dozvíte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:53 28. března 2019

E15

Správa železniční dopravní cesty dostane od Evropské investiční banky úvěr ve výši tří miliard korun. Zjistil to deník E15. Správa železnic se proto musela zavázat k modernizaci celkem osmi úseků prvního a druhého železničního koridoru. Do budoucna banka poskytne další peníze.

Mf Dnes

Mf Dnes odhalila případ skladování nelegálního odpadu u hranic s Polskem. Podvodníci si pod falešnými záminkami pronajímají haly, kam pak sváží nebezpečný odpad z Polska. Podezřelé firmy a osoby už vyšetřuje speciální policejní tým.

Deník

Vedení Prahy řeší, kde vybudovat Muzeum nesvobody. Stát bude nejspíš na Letné nebo v centru města. Informuje o tom čtvrteční Deník. Magistrát plánuje muzeum zaměřené na historii totalitních režimů v Česku otevřít do roku 2023.

Hospodářské noviny

Vláda připravuje plán, jak v Česku podpořit byznys s umělou inteligencí. V Praze by do dvou let mohlo vzniknout jedno z Evropských center pro umělou inteligenci, kde by vědci spolupracovali přímo s firmami. Stojí to v národní strategii umělé inteligence, kterou mají k dispozici Hospodářské noviny.

Právo

Odesilatelé balíků by si měli dát pozor, kam na zásilku píšou adresu. Pokud nebude napsaná předpisově, balík se vám v novém systému České pošty buď vrátí zpět, nebo za něj příjemce zaplatí podruhé. Upozorňuje na to deník Právo. Balíky totiž v České poště nově třídí automat, kterého špatně umístěná adresa snadno zmate. Správně totiž má být na balíku odesílatel vlevo nahoře a příjemce vpravo dole.

Ekonom

Finanční správa bude mít novou zbraň proti švarcsystému. Píše to týdeník Ekonom. Ve schváleném daňovém balíčku je totiž takzvaný zákaz zneužití práva. Soudci a daňoví poradci se ale bojí, že finanční úřady budou nový paragraf používat zbytečně často. Na zákaz zneužití práva se budou moct finanční úřady odvolat třeba při kontrolách korunových dluhopisů nebo při prokazování švarcsystému - tedy nelegálního zaměstnávání podnikatelů firmami.