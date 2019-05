Přehled tisku: spolupráce s Albánií v kauze ČEZ, vyšší zájem o nájemní bydlení a dražší povinné ručení

Ve čtvrtečních novinách se dočtete, že česká justice dostala informace od albánských úřadů v kauze energetické společnosti ČEZ. Informuje o tom MF Dnes. Zájem o nájemní bydlení podle týdeníku Ekonom roste. A pojišťovny zdražují povinné ručení, píší Hospodářské noviny. Více se dozvíte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:11 9. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

E15

Tuzemské firmy mají poprvé v historii napůjčováno více než 30 procent peněz v zahraničních měnách. Píše o tom deník E15. Podle ekonomů je to kvůli nižším úrokovým sazbám. Nejvíce zahraničních úvěrů mají podniky v eurech, a to kvůli vývozu zboží do zemí eurozóny.

Mf Dnes

Česká justice dostala podle Mf Dnes informace od albánských úřadů v kauze energetické společnosti ČEZ. O ty si zažádalo minulý rok Vrchní státní zastupitelství v Praze. Kauza privatizace albánské rozvodné sítě je provázena řadou podezření na korupci. ČEZ po komplikacích z Albánie v roce 2013 odešel. V Česku úřady zatím prováděly pouze výslechy manažerů ČEZu. Informace z Albánie by tak podle Mf Dnes mohly pomoci případ rozhýbat.

Deník

Kromě nedostatku učitelů mají české školy problém najít lidi do jejich vedení. Do výběrových řízení se totiž většinou hlásí pouze jeden uchazeč. Dočíst se o tom můžete v Deníku. Jedním z důvodů, proč je pozice ředitele školy v Česku neatraktivní, je velké množství administrativy a regulace.

Hospodářské noviny

Pojišťovny zdražují povinné ručení. Píšou to čtvrteční Hospodářské noviny. Pojišťovny ročně vybírají na pojistném v průměru o 1,8 miliardy korun méně, než kolik zaplatí na škodách. Ceny porostou hlavně řidičům, kteří často bourají nebo leasingovým společnostem. Naopak výhodnější podmínky můžou získat řidiči, kteří za volant usedají jenom občas.

Lidové noviny

Jak spořit a kam investovat radí Lidové noviny. Kromě spořicích účtů, můžou lidé peníze uložit třeba do podílových listů nebo nemovitostních fondů. V článku se také dočtete o spořících návycích Čechů nebo možných výnosech z různých druhů spoření.

Ekonom

Zájem o nájemní bydlení roste. Například v Praze se o jeden byt uchází deset zájemců, v Brně dokonce patnáct. Důvodem je zpřísňování podmínek České národní banky pro získání hypotéky. Cena nájemního bydlení kvůli zvýšené poptávce roste a to nejen v hlavním městě. Téma podrobně rozebírá týdeník Ekonom.