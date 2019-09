Přehled tisku: čínská pomsta Česku, bolesti hlavy u dětí a povinné čipování psů

Ve čtvrtečních novinách se dočtete, že čínské úřady se podle Deníku N snaží zastrašovat a trestat Českou republiku. Nejčastějším důvodem absencí na základních školách bývá u dětí bolest hlavy, píše Právo. A od začátku příštího roku musí mít skoro všichni čeští psi povinně čip, upozorňuje Mf Dnes. Více se dozvíte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:25 12. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Velvyslance Čínské lidové republiky Čang Ťien-min v lednu 2019 | Foto: Petr Horník/Právo | Zdroj: Profimedia

Pokud jde část z vaší výplaty na exekuci, možná za to budete v budoucnu platit také zaměstnavateli. Počítají s tím alespoň novely exekučního a soudního řádu, které nejspíš už v září projednají poslanci. Tématu si všímá deník E15. Zaměstnavatel by si za administrativu spojenou s exekucí z výplaty strhával padesátikorunu.

Od začátku příštího roku musí mít skoro všichni čeští psi povinně čip, teď ho nemá asi milion z nich. Všímá si toho čtvrtečník Mf Dnes. Podle ní někteří lidé pořád nevědí, že musí svého psa nechat očipovat. Pokud to neudělají, hrozí jim pokuta až 20 tisíc korun. Psům čip pod kůži vpichují veterináři. Stojí to většinou do 500 korun. Na čipu budou nahrané informace o očkování psa.

Čínské úřady se snaží zastrašovat a trestat Českou republiku. Vyplývá to z dokumentu ministerstva zahraničí, který získal Deník N. Diplomaté si v něm stěžují třeba na rušení koncertů českých orchestrů v Číně nebo na zpoždění v některých dříve dojednaných obchodech. Čeští diplomaté v dokumentu taky napsali, že problémy ve vztazích s Čínou nastávají vždy poté, co někteří čeští politici zemi kritizují.

Ústavní právníci a politologové budou debatovat o tom, jestli by se neměly změnit pravomoci prezidenta. Lidové noviny upozorňují na to, že nezávislou komisi chce ustavit předseda sněmovny Radek Vondráček z ANO. Pokud by komise změny navrhla, mohl by Vondráček následně iniciovat změnu Ústavy. Vondráček zároveň řekl, že jeho iniciativa není namířena proti prezidentovi Miloši Zemanovi. Na hraně Ústavy se podle něj pohybovali i Václav Havel a Václav Klaus. Jakoukoli změnu by musely podpořit tři pětiny všech poslanců a tři pětiny přítomných senátorů.

S infarktem v nemocnicích stále častěji končí i třicátníci. Píše o tom čtvrteční Deník. Podle něj lidé, kterým je méně než 40 let, tvoří už pětinu pacientů, kterým lékaři infarkt diagnostikují. Nejčastěji jde o lidi, kteří hodně kouří nebo jsou obézní.

Nejčastějším důvodem absencí na základních školách bývá u dětí bolest hlavy. Informuje o tom čtvrteční Právo. Podle něj alespoň občas hlava bolí čtyři školáky z pěti. Většinou jde o tupou bolest, která začne během dne a do večera se stupňuje. A většinou brzy odezní. Tento druh bolesti má několik příčin. Patří mezi ně třeba stres, ale může je způsobovat taky dlouhé sezení, například v lavici nebo u počítače.

Osobní auta jdou v Česku méně na odbyt. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů, na které upozorňuje týdeník Ekonom. Za první pololetí roku lidé a firmy zaregistrovali necelých 130 tisíc nových aut, ve stejném období loni jich bylo asi o 15 tisíc víc. Méně aut lidé kupují i v jiných evropských státech. Za klesající poptávkou je hlavně zdražování aut.