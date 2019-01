Přehled tisku: nové vedení muslimské obce v Praze, vliv Huawei a majetek po H-Systemu

Ve čtvrtečním tisku se dočtete, že do vedení muslimské obce v Praze chce právník, který obhajoval bývalého imáma obviněného i z financování terorismu. Píše o tom Deník N. Firma Huawei pomohla Čechům podle Hospodářských novin k Trumpovi. A stát neví, jak naložit s majetkem zkrachovalého H-Systemu, informuje Právo. Více v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:45 31. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Logo čínské firmy Huawei | Zdroj: Reuters

Deník N

Do vedení pražské muslimské obce chce právník Leonid Kušnarenko, který obhajoval bývalého pražského imáma Sámera Shehadeha obviněného mimo jiné z financování terorismu. Zjistil to Deník N. Pražští muslimové budou nové vedení volit po čtyřech letech příští týden.

E15

Společnost Alza přerušila prodej elektromobilů americké značky Tesla. Podrobnosti přináší čtvrteční E15. Vozy jsou sice stále na e-shopu Alzy, reálně se ale nedají koupit. Podle šéfa expanze Alzy Jana Moudříka teď firma čeká, jak se situace kolem americké firmy vyvine.

Mf Dnes

Několik českých bank umožní zřejmě v nejbližších týdnech placení pomocí mobilního telefonu iPhone. Spuštění služby Apple Pay završí první fázi mobilní revoluce v nakupování. Podle Mf Dnes bankéři očekávají, že tento krok přitáhne víc lidí k mobilním platbám. Už více než rok můžou lidé platit pomocí konkurenční Google Pay, vlastní nákupní aplikace nabízejí také banky. Zatím platby mobilem v Česku využívá asi 150 tisíc lidí.

Deník

Pojišťovny tlačí na nemocnice, aby zkrátily dobu, po kterou nechávají pacienty na lůžku. Jak píše Deník, chtějí tím řešit kritický nedostatek postelí na odděleních, jako je interna nebo chirurgie. Ministerstvo zdravotnictví proto plánuje změny v úhradách. Peníze pro nemocnice by se neměly nadále odvíjet od doby, jakou stráví pacienti na lůžku.

Hospodářské noviny

Čínská firma Huawei pomohla Čechům k americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, píšou Hospodářské noviny. Podle několika diplomatických zdrojů vyvolalo předvánoční varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost před výrobky čínské společnosti zájem americké vlády. Aféra Huawei tak urychlila například termín schůzky mezi českým ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem z ČSSD a jeho americkým kolegou Mikem Pompeem. USA bere Česko společně s Polskem jako spojence při ochraně před čínskými technologiemi.

Lidové noviny

Před 75 lety dostali čeští letci Záslužný letecký kříž za potopení německé zásobovací lodě Alsterufer. Na jejich hrdinství vzpomínají Lidové noviny. Alsterufer vezl strategické suroviny pro německý válečný průmysl - mimo jiné takové množství wolframu, které odpovídalo zhruba roční spotřebě celé třetí říše. Podle nové studie leteckého historika Jiřího Rajlicha byly na palubě i strategicky důležité tuny cínových hutních polotovarů a kaučuku.

Právo

Stát neví, jak naložit s majetkem zkrachovalého H-Systemu. Upozorňuje na to deník Právo. Jde o areál v Rabyni u Slapské přehrady, který na začátku roku definitivně propadl státu. Bývalý majetek odsouzeného zakladatele H-Systemu Petra Smetky by měl být zpeněžený a výnos by měl jít na odškodnění poškozeným. Nemusejí ale dostat nic, pokud majetek stát neprodá do roka.