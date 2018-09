Přehled tisku: utajený Palachův pomník, příručka proti korupci a hledání kontrolorů tajných služeb

Mf Dnes

V Praze je pomník věnovaný Janu Palachovi, o kterém dosud nikdo nevěděl. Přitom už od sedmdesátých let stojí nedaleko pražského Václavského náměstí a bývalého Federálního shromáždění. Má podobu vysokého železného pylonu, který tehdy Palachovi tajně věnoval architekt Karel Prager. Důkazy o tom byly nyní objeveny v jeho dokumentech, informuje Mf Dnes.

Nová budova Národního muzea, původně budova Federálního shromáždění | Foto: Petr Merta/CNC | Zdroj: Profimedia

Regionální Deník

Řidiči by nově měli u čerpacích stanic zjistit, jestli je pro ně cenově výhodnější koupit benzin nebo stlačený zemní plyn. Nařizuje to evropské opatření vydané už v roce 2014. Píše o tom regionální Deník. Pumpaři ale doufají, že bude stačit, když nařízení splní jen odkazem na web ministerstva.

Hospodářské noviny

Vláda připravuje příručku, jak bojovat proti korupci. Píšou o tom Hospodářské noviny. Návod má v příštích čtyřech letech sloužit ministrům. Takzvaná vládní koncepce boje s korupcí počítá například se změnami zákonů nebo s etickým kodexem členů vlády i úředníků.

Ekonom

V Česku už nevzniká tolik vynálezů jako dřív. Podle výzkumu Evropské komise nám mezi unijními státy patří 16. místo. Informuje o tom týdeník Ekonom. Podle některých podnikatelů to ale není tak zlé. Vývojáři nápady mají, na jejich realizaci jen chybějí peníze.

Právo

Vláda stále nevybrala vhodné pracovníky na kontrolu tajných služeb. Upozorňuje na to deník Právo. Podle něj jsou důvodem příliš přísná kritéria pro výběr pěti uznávaných odborníků. Kabinet chce situaci vyřešit nejpozději do konce roku. Pětice odborníků by měla kontrolovat Bezpečnostní informační službu, Úřad pro zahraniční styky a informace a Vojenské zpravodajství.