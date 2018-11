Přehled tisku: peníze pro politické instituty, smrt několika desítek koní a chybějící strojvedoucí

Ve čtvrtečním tisku se dočtete, že odborné instituty zřizované politickými stranami dostanou od státu milionové dotace. Informuje o tom deník E15. V Česku na podzim umřely podle Mf Dnes kvůli suchu zhruba tři desítky koní. A Českým drahám chybějí strojvůdci, píší Hospodářské noviny. Více v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 8:10 29. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Zdroj: České dráhy

E15

Odborné instituty zřizované politickými stranami letos poprvé dostávají od státu milionové dotace. Změnu zavedl zákon o politických stranách. Píše o tom deník E15. Nejvíc peněz podle něj získá Institut pro politiku a společnost, který je navázaný na hnutí ANO. Dostat by mohl až 13 miliónů korun. Dotace dostanou také Masarykova demokratická akademie napojená na ČSSD nebo Institut pro pravicovou politiku spolupracující s ODS. Celkem odborné instituce politických stran stát rozdělí 27 milionů korun.

Vláda schválila dvě miliardy korun na kompenzace za sucho. Úřad odhaduje škody až na 11 miliard Číst článek

Mf Dnes

V Česku během podzimu umřelo asi třicet koní, kteří se otrávili semeny javoru. Všímá si toho Mf Dnes. Příčinou problému je sucho, kvůli němu totiž vyrostlo málo trávy. A zvířata proto jedí i jedovatá semena, ke kterým by se normálně nedostala.

Hospodářské noviny

Českým drahám chybí stovky strojvedoucích. Upozorňují na to čtvrteční Hospodářské noviny. Dopravce podle nich stávající strojvedoucí nutí k přesčasům. A mnoho z nich proto odchází ke konkurenci. Nováčky České dráhy sice mají, jejich výcvik ale trvá dlouho.

Právo

Radnice Prahy 4 možná chybovala při zadávání zakázek v oblasti IT. Vyplývá to z auditu, jehož výsledky má k dispozici deník Právo. Pochybení by se podle něj mohla týkat například toho, že radnice preferovala některé firmy nebo účelově měnila hodnotu zakázek. Auditoři konkrétně zkontrolovali 22 výběrových řízení, která se konala v letech 2016 a 2017. Chyby podle Práva našli nejméně v deseti z nich. Bývalý vedoucí IT odboru radnice Prahy 4 Zdeněk Pokorný jakékoli pochybení odmítá.

Ekonom

Týdeník Ekonom se v novém čísle věnuje tomu, jak moc ještě můžou v příštích letech růst platy. V části odvětví si zaměstnanci podle něj mohou ještě polepšit. Týká se to třeba energetiky nebo potravinářského průmyslu. V jiných oborech, například v oděvním průmyslu, už naopak platy nejspíš neporostou.