Přehled tisku: speciální transportéry pro Česko, dražší skipasy a možná i voda

Ve čtvrtečním tisku se dočtete, že armáda chce speciální obrněné transportéry pro 11 vojáků, které žádná firma oficiálně nevyrábí. Informuje o tom E15. A lidé si letos připlatí za skipasy a příští rok možná za vodu, píšou Mf Dnes a Deník. Více v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:40 20. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: woodypino/CC0 Creative Commons | Zdroj: Pixabay

E15

V padesátimiliardové zakázce na nákup nových obrněných transportérů má armáda specifický požadavek. Podle deníku E15 chce, aby se do transportérů vešlo 11 vojáků. Tak velké stroje ale žádná firma nevyrábí. Vybraný výrobce tak pro českou armádu bude muset nejspíš vytvořit speciální transportéry. Ministerstvo obrany po svém průzkumu zjistilo, že takové stroje by byl schopné vyrobit přinejmenším čtyři firmy z různých zemí.

Největší český zbrojní nákup začíná. Ministerstvo obrany vybírá obrněnce za 50 miliard Číst článek

Mf Dnes

Lidé si od Nového roku kvůli novému zákonu možná připlatí za vodu. Tématu se věnuje čtvrteční Mf Dnes. Podle ní totiž vodohospodáři budou nově muset měřit, kolik dešťové vody odteče do kanalizací. Vodárny tak budou muset koupit nová čidla. Podle ministerstva životního prostředí ale ke zdražování není žádný důvod.

Deník

Za jednodenní skipas letos lyžaři zaplatí v průměru o 20 korun víc než loni. Informuje o tom Deník. Dospělého tak permanentka většinou vyjde asi na šest set korun, za děti pak rodiče zaplatí kolem čtyř stovek. Jsou ale i způsoby jak ušetřit, třeba koupit skipas přes internet, radí deník.

Hospodářské noviny

Místo Českých drah budou od příštího roku na řadě tratí zajišťovat dopravu v regionech soukromí dopravci. Píšou o tom čtvrteční Hospodářské noviny. Změna na konci roku 2019 nastane třeba v Libereckém kraji. Část linek tam nově převezme společnost Arriva.

Ekonom

Týdeník Ekonom se ve speciálním vydání věnuje tomu, co Česko i svět čeká v příštím roce. Píše také o tom, co v tuzemsku v roce 2019 skončí. Zmiňuje třeba kožešinové farmy nebo to, že lidé už nebudou nemocenskou dostávat až od čtvrtého dne nemoci. Náhradu části mzdy od prvního dne nemoci budou lidé dostávat od července.