Přehled tisku: přísnější podmínky pro občanství, čínská měna v devizových rezervách a dražší chaty

Ve čtvrtečním novinách se dočtete, že ministerstvo vnitra chce zpřísnit podmínky pro získání českého občanství. Informuje o tom deník E15. Česká národní banka zařadí podle Hospodářských čínskou měnu do devizových rezerv. A chaty nebo chalupy stojí čím dál víc, píše Mf Dnes. Více se dozvíte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:57 30. května 2019

E15

Ministerstvo vnitra chce zpřísnit podmínky pro získání českého občanství. Všímá si toho deník E15. Žadatel kromě čistého trestního rejstříku bude muset prokázat i to, že se opakovaně nedopouští různých přestupků nebo že má dost peněz a majetku na život v Česku. Změna se týká také znalosti českého jazyka. Důvodem novinek je podle resortu vyšší bezpečnost. Ministerstvo mezi lety 2014 a 2018 obdrželo přes 18 tisíc žádostí o udělení státního občanství. Z důvodu bezpečnosti jich 170 zamítlo.

Mf Dnes

Chaty a chalupy stojí čím dál víc. Nejvyšší ceny v Česku jsou v Libereckém kraji - průměrná částka je přes 1,7 milionu korun. Naopak nejlevnější jsou v Jihomoravském kraji, kde průměrně zaplatíte 800 tisíc. Vyplývá to ze statistik realitních kanceláří, které má k dispozici Mf Dnes. Zcela samostatnou kategorií jsou místa blízko Prahy. Tam za chatu zaplatíte už přes dva miliony korun. Podle realitních makléřů si přitom v okolí metropole a ve Středočeském kraji lidé pořizují chatu jako levnější alternativu rodinného domu.

Lidové noviny

Na venkově končí desítky ordinací, to je titulek Lidových novin. Důvodem je jak stárnutí lékařů, tak i to, že absolventům se na venkov nechce. Neláká je ani možnost vlastního bytu nebo další bonusy. Jen loni v obcích do dvou tisíc obyvatel zavřelo 42 ordinací praktiků a 29 pediatrů. Letos jejich počet dál poroste. Ministerstvo zdravotnictví proto připravilo řadu opatření, která mají tento nepříznivý trend zvrátit.

Hospodářské noviny

Česká národní banka zařadí čínskou měnu do devizových rezerv. Zjistily to Hospodářské noviny. Podle banky změna souvisí s tím, že jüan byl před třemi lety zahrnutý do košové měnové jednotky, kterou používá Mezinárodní měnový fond. A ČNB i tyto jednotky drží. Devizové rezervy slouží centrálním bankám pro případnou obranu domácí měny.

Deník

Obyvatelé z centra Jablonce nad Nisou žádají město v petici, aby neprodlužovalo tramvajovou trať. Dočtete se o tom v Deníku. Petici podepisují lidé a podnikatelé v ulicích Budovatelů, Soukenná a Dolní náměstí. Bojí se totiž, že by tramvaje narušily statiku domů. Petici podepsalo už 500 lidí.

Právo

Cizinci v Česku loni zavinili téměř 7,5 tisíc nehod. Ukazují to výsledky ministerstva dopravy, informuje deník Právo. Při těchto nehodách zahynulo 49 lidí a přes 200 se těžce zranilo. Řidičům za vážné havárie nebo alkohol za volantem hrozí i vězení.