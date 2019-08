Přehled tisku: zájem o starší zaměstnance, pozor na roupy a pokračování seriálu Pan Tau

E15

Firmy stojí kvůli krizi na pracovním trhu o starší zaměstnance. Tématu se věnuje deník E15. Počet nezaměstnaných ve věkové kategorii 55 plus se od roku 2010 snížil o 63 procent. Tito lidé dřív naopak patřili mezi zaměstnance nejvíce ohrožené ztrátou práce. Deník E15 píše, že výhodou starších zaměstnanců je nízká fluktuace. Starší lidé mají často zájem pracovat na kratší úvazek, což je i pro firmy ekonomicky zajímavé. Na rozdíl od mladší generace navíc nejsou tak zvyklí diskutovat o výši mezd nebo lepších pracovních podmínkách.

Mf Dnes

V boji s kůrovcem by mohl pomoct intenzivnější odstřel zvěřiny. Dočtete se o tom v Mf Dnes. Přimět myslivce, aby častěji mačkali spoušť, má chystaná novela mysliveckého zákona. Stromky, které rostou na vytěžených místech, totiž ničí jeleni, divočáci, daňci nebo srnci. Ministerstvo zemědělství zároveň s tím připravuje taky veterinární vyhlášku, která zmírní pravidla prodeje zvěřiny. V roce 2017 Češi spotřebovali průměrně víc než kilogram zvěřiny.

Deník

Zapomenutá nemoc se vrací: roupů je nejvíc za deset let, to je titulek Deníku. Zatímco ještě v roce 2010 lékaři řešili jen kolem čtyř set případů, loni už napočítali přes tisícovku pacientů s tímto parazitem. Letos budou statistiky ještě daleko vyšší, jen od ledna do července totiž zdravotníci zaznamenali 637 pacientů. Střevní parazit většinou žádné komplikace u pacientů nevyvolá, potrápí jen nepříjemným svěděním. V některých případech červ uhyne dokonce bez jakékoli léčby, v komplikovanějších pomůžou tablety.

Lidové noviny

Genová terapie se od příštího roku definitivně stane součástí české medicíny. Píší to Lidové noviny. Zdravotní pojišťovny si na nástup terapie, u které dochází ke genetické modifikaci bílých krvinek, vyhradily na příští rok v rozpočtu až 100 milionů korun. Do roku 2030 by to pak mělo být až 30 miliard. Lidové noviny uvádějí příklad tří Čechů s leukemií, kteří se nyní léčí ve Vídni pomocí genové terapie.

Hospodářské noviny

Fanoušci českého seriálu Pan Tau se dočkají pokračování. Točí ho ale podle Hospodářských novin Němci. Česká televize, která měla být koproducentem, totiž ze společného projektu vycouvala. Vyjednala si ale, že nový seriál dostane přednostně. V Německu by se měl začít vysílat příští rok. Podle režiséra Karla Janáka se německá vize od původního Pana Taua hodně vzdálila. Autoři se neshodli například na podobě samotného hlavního hrdiny. V pokračování ho hraje britský komik a kouzelník Matt Edwards.

Právo

Zvířata v cirkusech zůstanou, proti je ve sněmovně jen TOP 09. Informuje o tom deník Právo. Vládní návrh zákona proti týrání zvířat sice zakazuje vystupování nově narozených slonů, zachovává ho ale u šelem. Chuť zpřísnit normu nemá ani opozice - pro je zatím jen TOP 09, zatímco Piráti, ODS a SPD nechtějí omezovat podnikání.

Ekonom

Pomalému růstu mezd se věnuje ve svém nejnovějším vydání týdeník Ekonom. V posledních letech rostly výdělky zaměstnanců v českých firmách v průměru o sedm až osm procent ročně, a to napříč všemi sektory ekonomiky. Ještě víc si na platech přilepšili státní zaměstnanci. Doby největší štědrosti ale podle týdeníku pomalu končí.