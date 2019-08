Přehled tisku: dražší dětské zboží, obézní Češi a Albánie jako nové Chorvatsko

E15

Z Albánie by se mohlo stát nové Chorvatsko, dočtete se v deníku E15. Exotické a méně tradiční destinace totiž Čechy přitahují i v létě, a to čím dál víc. Až třetina turistů míří do míst, která nejsou tolik známá.

Mf Dnes

Mf Dnes si všímá českých památek, které se po letech nedočkaly opravy škod způsobených požárem. Upozorňuje na to v souvislosti s Průmyslovým palácem na pražském Výstavišti. Ten se rekonstruovat začne, vyhořel ale už před jedenácti lety.

Deník

Dětské zboží je v Česku téměř dvakrát dražší než v sousedním Německu, ukázalo to nejnovější srovnání spotřebitelského časopisu dTest. Průzkumu v řetězových drogeriích a supermarketech se podrobně věnuje Deník. Autoři srovnali 32 výrobků, které prodávají jak české, tak německé obchody - byly mezi nimi dětské příkrmy, pleny, sušenky, obilné kaše nebo ovocné čaje. Ve všech případech vyšlo zboží z Německa levněji. A to výrazně, v průměru byl cenový rozdíl 43 procent.

Čeští školáci tloustnou, ohrožení jsou hlavně ti z chudších rodin. Spočítejte si, jak jsou na tom vaše děti

Hospodářské noviny

Češi patří k nejobéznějším v Evropě, takový je titulek čtvrtečních Hospodářských novin. Problém s nadváhou ale nemají jen dospělí. Přibývá i dětí, které mají kila navíc. V současnosti v Česku trpí nadváhou každé čtvrté dítě. Za posledních 25 let se počet dětí s nadváhou v Česku zdvojnásobil.

Právo

V Česku chybí jak domovy pro seniory, tak i startovací byty pro mladé rodiny, které nemají dostatek financí na hypotéku. Na tom, která skupina potřebuje větší podporu, se ale nemůžou shodnout ani politici ani ekonomové, píše čtvrteční Právo.