Přehled tisku: poškozené bankovky, cukrovka, české prvenství i nedostatek vzduchu ve školách

V úterý se v českém tisku dočtete, že Česko má jako první země na světě učebnici pro řidiče, která se zaměřuje na řízení v noci. Upozorňuje na ni deník Právo. Podle Lidových novin se cukrovka vymyká kontrole. Diabetiků přibývá a dražší léky zvyšují náklady. Více se dočtete v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:40 28. listopadu 2017

E15

Banky nechtějí měnit poškozené bankovky, i když jim to nařizuje zákon, píše deník E15. Česká národní banka proto čtyřem z nich rozdala pokuty za víc než dva miliony korun. To je nejvíc za posledních pět let.

MF Dnes

Až ve třetině základních škol nemůžou děti pořádně dýchat, píše deník MF Dnes. Hygienici zjistili, že řada tříd má špatnou cirkulaci vzduchu. Jde hlavně o starší budovy, kde jen vyměnili stará okna a zateplili fasádu. Řešení je ale prosté, stačí častěji otevírat okna a vyvětrat.

Lidové noviny

Lidové noviny varují, že se cukrovka vymyká kontrole. Lékařům se sice daří s nemocí lépe bojovat, dražší léky ale zvyšují náklady. Diabetiků navíc přibývá. Podle lékařů musí lidé zlepšit svůj životní styl, jinak bude cukrovkou trpět každý třetí Čech.

Regionální Deník

Zaměstnanecké zdravotní pojišťovny mají plán: Kdo nekouří a sportuje, ušetří. S návrhem dvousložkového pojistného se chtějí podle regionálního Deníku obrátit na budoucího ministra zdravotnictví. Pojišťovny tvrdí, že nedbalost lidí a nezájem o preventivní prohlídky stojí zbytečné miliardy. Dvousložková pojistka by je mohla motivovat k větší péči o své zdraví.

Právo

Česko má první učebnici na světě, která se zaměřuje pouze na jízdu v noci. Všímá si toho deník Právo. Knihu už schválilo ministerstvo dopravy. Instruktoři autoškol ji ale nemusejí využívat povinně, záleží tedy jen na nich, jestli se budou při výuce jízdě v noci věnovat.