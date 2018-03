Přehled tisku: rozpadající se dálnice, hromadění odpadu kvůli Číně nebo půl milionu za záchody

Ve čtvrtečním tisku se dočtete, že dálnice postavené z betonu po roce 1995 se rozpadají. Ředitelství silnic a dálnic chce podle Hospodářských novin zjistit, proč mají tak krátkou životnost. Deník Právo píše, že se v Česku kvůli Číně hromadí tříděný papír a plast. Asijská země totiž na začátku roku omezila příjem odpadů. Více si přečtěte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:15 1. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plastový odpad (ilustrační foto) | Foto: Ben Kerckx | Zdroj: Pixabay

Mladá fronta DNES

Správci vodovodů se obávají, že po začátku oblevy začne přibývat havárií potrubí. Upozorňuje na to Mladá fronta DNES. Píše o tom, že vodovodní trubky nepraskají kvůli tomu, že by v nich voda zmrzla, ale kvůli pohybům podloží, které způsobuje silný mráz nebo právě oteplení.

Lidové noviny

Naplánovat a zorganizovat svatbu většinou párům trvá šest měsíců až rok. Vypočítávají čtvrteční Lidové noviny. Za běžnou malou svatbu zaplatí páry do padesáti tisíc, velká a pompézní ale může stát i přes čtvrt milionu. Nejdražší bývá hostina a pronájem místa, kde se obřad koná.

Regionální Deník

Vedení městské části Brno-střed chce platit majitelům restaurací za to, že turisty budou pouštět na záchod. Všímá si toho regionální Deník. Radnice za to chce provozovatelům zaplatit v součtu půl milionu. Každá restaurace nebo kavárna by mohla dostat 10 tisíc.

E15

Čeští producenti vajec se bojí, že jim od března začnou klesat zisky. Na evropský trh totiž podle deníku E15 vstoupí nová firma z Ukrajiny. Společnost Avangardco už teď ročně vyprodukuje víc vajec než všichni tuzemští výrobci dohromady.

Hospodářské noviny

Dálnice postavené po roce 1995 z betonu se rozpadají. Podle Hospodářských novin chce Ředitelství silnic a dálnic zjistit, proč je jejich životnost tak krátká. Dálnice z betonových panelů původně měly vydržet přes 40 let. Problémy jsou hlavně na dálnici D5 mezi Plzní a hranicemi s Německem.

Právo

Česko má kvůli Číně potíže s odpady. To je titulek čtvrtečního deníku Právo. Ten si všímá toho, že se v České republice začal hromadit tříděný papír a plast. Čína totiž na začátku roku omezila příjem odpadů. Tamní firmy je recyklovaly a vyráběly z nich nové zboží.