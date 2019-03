Přehled tisku: šestiproudé dálnice v Česku, odškodnění pro nájemníky bytů OKD nebo počty bankomatů

V českém tisku se ve čtvrtek dočtete, že některé dálnice v Česku budou mít tři pruhy v každém směru. Ve špičce díky dalšímu pruhu pojme víc aut a pro řidiče bude jízda pohodlnější. Napsala to Mf Dnes. Nájemníci bývalých bytů OKD chtějí podle deníku Právo jednat se státem o odškodnění. Do oprav nemovitostí investovali vlastní peníze, ale nakonec byty nemohli odkoupit. Více si přečtěte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:17 7. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít OKD | Zdroj: Profimedia

Některé dálnice v Česku budou mít tři pruhy v každém směru, stavbaři v březnu rozkopou prvních osm kilometrů dálnice D11 u Prahy. Informuje o tom Mf Dnes. Ve špičce dálnice díky dalšímu pruhu pojme víc aut a pro řidiče bude jízda pohodlnější. Nebude to ale hned, Ředitelství silnic a dálnic totiž ještě nemá potřebná povolení.

Počet bankomatů v Česku se loni zvýšil o necelých devět set na téměř 5 500. Jedním z hlavních důvodů rozšíření sítě je podle deníku E15 snaha bank omezit svou závislost na bankomatech ostatních finančních domů. Ty si mezi sebou totiž účtují poplatky, když klienti vyberou hotovost u cizí banky. Banky s největší sítí už pár let prosazují zvýšení poplatku, což by se letos mělo stát. V polovině roku by se měl poplatek zvýšit ze současných zhruba dvanácti korun na 16 až 18 za výběr.

Během prvních teplejších dnů se na hřištích kromě dětí objevují také technické služby městských částí. Musí totiž vyměnit písek v pískovištích nebo upravit dopadové plochy. Údržba by měla být hotová do půlky dubna, v květnu pak budou pracovníci kontrolovat herní prvky kvůli bezpečnosti, informuje regionální Deník.

Praha chce pomoci řidičům vyřešit problémy s hledáním volných parkovacích míst, což v metropoli často bývá velký problém. Město by proto chtělo zavést navigace, které řidiče k místu navedou. Firma, která data potřebná k vytvoření takové aplikace sbírá, je ale nechce poskytnout, píše Deník N.

Vědci z nově otevřeného centra Smart Driving Solutions při pražském ČVUT se snaží naučit auta myslet. Informují o tom Hospodářské noviny. Vědci vyvíjejí elektronický systém, který by měl pomoci řidičům zvládat smyky, dokázal by ale předejít i tvorbě kolon. Vědci chtějí postupně začít komunikovat s automobilkami. Právě jejich postoj bude pro využití systému klíčový.

Nájemníci bývalých bytů OKD chtějí jednat se státem o odškodnění. Do oprav nemovitostí investovali vlastní peníze, ale nakonec byty nemohli ani přes prvotní sliby odkoupit, píše deník Právo. Šéf sdružení Roman Macháček proto napsal otevřený dopis premiéru Andreji Babišovi (ANO) a požádal ho o schůzku. Sdružení zároveň chce, aby stát peníze vymáhal po bývalém majiteli OKD Zdeňku Bakalovi.