Přehled tisku: podhodnocené nabídky na opravu dálnic nebo větší ochrana uživatelů sociálních sítí

V českém tisku se v úterý dočtete, že stavební firmy bojují o zakázky na opravu dálnic podhodnocenými cenami. Píše o tom regionální Deník. Evropa podle Hospodářských novin přitvrzuje v ochraně uživatelů sociálních sítí. Twitter, Facebook i Google+ musely změnit smluvní podmínky. Více si přečtěte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:20 20. února 2018

E15

Česko, stát bazénů. Takový titulek má úterní vydání deníku E15. Všímá si toho, že na sto tisíc obyvatel připadá víc než devět veřejných plováren. Většina jich je sice ztrátových, i přesto města plánují stavbu dalších. Aktuálně mají rozpracované investice do výstavby bazénů a koupališť celkem za skoro tři miliardy korun.

Mladá fronta DNES

Čerpací stanice si oproti 90. letům počítají třetinové marže - dočtete se v Mladé frontě DNES. Snižuje je silné konkurenční prostředí, které na českém trhu s palivy panuje. Při prodejní ceně kolem třiceti korun mají pumpaři na litru nafty průměrně 90 haléřů až tři koruny. Kromě nižších cen přináší silná konkurence i zlepšení kvality pohonných hmot a méně případů šizení paliv.

Regionální Deník

Stavební firmy bojují o zakázky na opravu dálnic podhodnocenými cenami. Píše o tom regionální Deník. Ukázalo se to i u jedné z posledních zakázek na rekonstrukci plzeňské D5. Opravu necelých čtyř kilometrů dálnice vysoutěžila jedna z firem za 31,5 milionu korun. Kompletní rekonstrukci úseku přitom Ředitelství silnic a dálnic odhadlo na 54 milionů korun.

Lidové noviny

Dva tisíce dětí ročně nedokončí základku - to je titulek Lidových novin. Může se to stát velmi jednoduše, a to když žák několikrát propadne. Devět let povinné školní docházky si tak splní a ze základní školy pak odchází třeba v sedmé nebo osmé třídě. Negativní trend postihuje hlavně Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj.

Hospodářské noviny

Evropa přitvrzuje v ochraně uživatelů sociálních sítí, dočtete se v Hospodářských novinách. Twitter, Facebook a Google+ musely na nátlak Evropské unie změnit smluvní podmínky. Lidé by se tak měli snáz domoct svých práv, třeba když se stanou obětí klamavé reklamy nebo když budou chtít zrušit svůj účet. Provozovatelé totiž nově podléhají evropskému právu, a nikoliv zákonům Spojených států.

Právo

V Právu se dočtete, že rybaření už není zdaleka jen koníčkem, ale stává se i zdrojem obživy. Brzo se tak může stát, že nebude co lovit. Podle statistik Mendelovy univerzity v Brně si každý rybář odnese za rok přes 30 kilogramů ryb. Rybářský svaz proto uvažuje o možných omezeních, aby se podařilo rybí populaci udržet.