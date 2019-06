Přehled tisku: drahá česká data, seškrtání černých duší ve státní správě a větrolamy bez daně

Remízky, větrolamy a jiné krajinné prvky, které přispívají k biodiverzitě a zadržování vody zřejmě stát osvobodí od daně, píše deník E15. Česká data stále patří mezi nejdražší v Evropě, téma pro Hospodářské noviny. Rekreační areál na Slapech odsouzeného zakladatele H-Systemu Petra Smetky definitivně připadne státu, uvádí Právo. Více v přehledu tisku Radiožurnálu. Praha 6:50 5. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká data stále patří mezi nejdražší v Evropě, téma pro Hospodářské noviny (ilustrační snímek) | Zdroj: Fotobanka Pixabay

E15

Remízky, větrolamy a jiné krajinné prvky, které přispívají k biodiverzitě a zadržování vody zřejmě stát osvobodí od daně, píše deník E15. Minulý týden totiž změnu vláda schválila v rámci daňového balíčku. Dosud z těchto prvků zemědělci platili zhruba pětinásobně vyšší daň z nemovitosti než u orné půdy.

Podle deníku je v krajině potřeba mít jakékoliv terénní vlny nebo plochy, které ji rozčleňují. Jen tak totiž zachytí více dešťové vody a dokáže jí i lépe vsáknout. Právě nedostatek podzemních vod republiku trápí už dlouhodobě. Krajinné prvky v tuzemsku ale tvoří jen zhruba jedno procento půdního fondu. Osvobození od daní, které by mělo začít platit na začátku příštího roku, tak sníží příjmy státu zhruba o desítky milionů korun.

Hospodářské noviny

Česká data stále patří mezi nejdražší v Evropě, téma pro Hospodářské noviny. Podle výroční zprávy telekomunikačního úřadu za rok 2018 klesla meziročně průměrná cena jednoho gigabajtu dat o 20 korun na 110 korun. Zároveň ale klesá počet lidí, kteří kvůli snížení ceny mění mobilního operátora.

Od loňského února je přitom přechod mezi operátory jednodušší. Zabere jen 10 dní. Změna měla zvýšit konkurenci na mobilním trhu. Operátora ale loni změnilo jen kolem 420 tisíc lidí, což je skoro o 60 tisíc míň než v roce 2017. Ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi Česko stále výrazně pokulhává i v množství dat. Za 30 eur získá český zákazník v průměru 6 gigabajtů dat. V sousedním Rakousku je to desetinásobek, ve Slovinsku pak zákazník za stejnou cenu dosáhne až na 140 giga mobilních dat, píší noviny.

Operátoři často tvrdí, že lidem musí spotřebu dat v mobilech omezovat, jinak by to neustály jejich sítě. Podle deníku ale tento argument nepodporují čísla o spotřebě dat z mobilního internetu na doma.

Mf Dnes

Ministerstvo financí nařídilo příští rok škrtnout téměř šest tisíc míst placených ze státního rozpočtu, všímá si toho Mf Dnes. Ve většině případů jde o takzvané černé duše, tedy neobsazená místa, na která ale jednotlivé úřady čerpají peníze. Celkově je státní správě takových míst kolem 23 tisíc, což je zhruba pět procent z celkového počtu.

Vedoucí úřadů v současnosti nikdo nenutí, aby volná místa zaplnili co nejrychleji, protože peníze na ně chodí ze státního rozpočtu dál. Místa tak většinou zůstávají volná a úřady jich využívají například ke zvedání platu stávajících zaměstnanců. Podle zastánců této metody totiž někdo práci odvést musí a větší odměna mu tím pádem náleží.

Lidové noviny

Zhruba 28 tisíc žáků se letos uchází o výuční list. Vrací se zároveň i důraz na praxi, informují Lidové noviny. Jednotná zkouška je na učňovských oborech povinná od roku 2015. Minulý rok u ní uspělo přes 90 procent žáků.

K získání výučního listu je potřeba kromě písemné a ústní zkoušky zvládnout i praktickou část. Právě na ní se v posledních letech klade největší důraz. Tvůrci zkoušek proto letos přizvali i odborníky z jednotlivých oborů. Podle novin dokazuje důležitost učňovského školství i to, že v Česku chybí zhruba 50 tisíc řemeslníků.

Deník N

Nové barety pozemního vojska armády České republiky budou mít olivovou barvu. Nahradí současné zelené barety, které armáda používá od 90. let. S informací přišel Deník N. Smlouvu chce armáda s vítězným dodavatelem podepsat do konce srpna. Barva baretu určuje, k jaké složce armády voják patří. Podle současného velení armády je jejich výměna symbolický krok, který doplní další méně viditelné vylepšování vybavení vojáků.

Deník

Ministerstvo zdravotnictví pošle během následujících deseti let státním nemocnicím přes 70 miliard korun. Měly by za ně postavit nové pavilony a nakoupit moderní přístroje. Deník ale dodává, že s tím nesouhlasí krajské nemocnice, které nespadají pod stát. Těm by totiž z Národního investičního plánu nepřišla ani koruna.

Stát by podle nich měl najít cestu, jak miliardy rozdělit rovnoměrně mezi všechny nemocnice. Jinak hrozí další rozevírání nůžek mezi jednotlivými regiony. Podle deníku areály krajských nemocnic chátrají a často nezbývá ani na moření jejich vnitřního dluhu.

Právo

Rekreační areál na Slapech odsouzeného zakladatele H-Systemu Petra Smetky definitivně připadne státu. Rozhodl o tom Ústavní soud, který potvrdil rozhodnutí městského soudu v Praze z počátku roku. Tématu se věnuje deník Právo.

Proti rozhodnutí soudu se bránil Smetkův insolvenční správce, který chtěl z prodeje majetku uspokojit jeho věřitele. Podle rozhodnutí soudu ale Smetka nebyl přímým účastníkem v trestním řízení, v jehož rámci mu stát majetek zabral. Jeho insolvenční správce proto na podání stížnosti neměl podle soudu nárok, vysvětluje deník.