Přehled tisku: půl milionu za obhajobu Ratha, Babiš zkouší vyřešit spor i kniha o válečných zajatcích

V českém tisku se v pátek dočtete, že obhajoba exhejtmana Davida Ratha stála stát víc než půl milionu korun. Deset měsíců měl totiž přiděleného advokáta ex offo. Píše to Mladá fronta DNES. Do česko-malajsijského sporu o investici pro výrobce letadel v Kunovicích se podle deníku E15 vložil premiér Andrej Babiš. Více si přečtěte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 8:09 22. června 2018

E15

Do česko-malajsijského sporu o investici pro výrobce letadel v Kunovicích se vložil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Zjistil to deník E15. Před čtyřmi lety malajsijský investor slíbil, že firmě poskytne 200 milionů dolarů na výrobu devítimístných letounů. To se ale nestalo.

Lidové noviny

Řidičské fauly brzdí dopravu na D1. To je titulek Lidových novin, které zmapovaly nejčastější chyby řidičů v zúžených místech nejen na dálnicích. Mezi ně patří hlavně nedodržování rychlosti nebo pravidel takzvaného zipování. Kvůli horku jsou lidé za volantem navíc častěji unavení a podráždění.

Regionální Deník

Nizozemští manželé píšou knihu o válečných zajatcích, kteří se za druhé světové války dostali do severočeského Mostu a jeho okolí. Informuje o tom regionální Deník. Autoři se inspirovali příběhem svého otce. V Mostě teď proto hledají další archivní materiály. Kniha by měla vyjít ještě letos v Nizozemí.

Mf Dnes

Obhajoba exhejtmana Davida Ratha obžalovaného z korupce vyšla stát u soudu na víc než půl milionu korun. Deset měsíců měl totiž ze zákona přidělenou advokátku. Ta podle Mf Dnes jen za prostudování spisu dostala 380 tisíc korun. V případě pravomocného rozsudku ale ministerstvo spravedlnosti může od Ratha peníze za obhajobu vymáhat.

Hospodářské noviny

Hospodářské noviny se věnují problému odolnosti některých bakterií vůči antibiotikům. Podle údajů Evropské unie kvůli tomu celosvětově umírá každý rok okolo 700 tisíc lidí. Za vznik odolných bakterií přitom často můžou i sami pacienti, kteří špatně používají klasická antibiotika.

Právo

Většina domácností není připravená na neočekávané události - jako jsou přírodní katastrofy nebo třeba jen výpadek proudu. Všímá si toho deník Právo. Lidé totiž často nemají nejnutnější zásoby potravin a dostatek peněz v hotovosti. V domácnostech navíc chybí i náhradní zdroje osvětlení, tepla nebo léků.