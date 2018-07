Přehled tisku: David Rath zvažuje kandidaturu do Senátu a pražským zahrádkám hrozí zánik

E15

Řadě zahrádkářských kolonií a osad v Praze hrozí zánik. Píše to deník E15. Se zahrádkami totiž nepočítá Metropolitní plán pražského magistrátu. Zmizet má třeba kolonie na Libeňském ostrově. Ta je jednou z nejstarších v Praze. Podle Metropolitního plánu, který má začít platit nejpozději od roku 2023, by asi 170 tamních zahrádek nahradil nový park.

Místo zahrádkářské kolonie Slatiny, kde se natáčel film Obecná škola, mají být zase postavené nové byty, pokračuje deník E15. Podle Českého zahrádkářského svazu jsou ale ohrožené desítky osad včetně třeba Ořechovky nebo Korábu.

Mladá fronta Dnes

Mladá fronta Dnes zjišťovala, kdo vlastní byty v luxusním mrakodrapu V Tower na pražském Pankráci. Mezi majiteli jsou třeba mediální magnáti Jaromír Soukup a Michal Voráček. Řada bytů je taky psaná na zahraniční firmy a není u nich možné dohledat konkrétního vlastníka. Jeden z bytů oficiálně vlastní třeba Fotbalový klub Táborsko.

Lidové noviny

David Rath se chce vrátit do politiky. Lidové noviny zjistily, že bývalý hejtman zvažuje kandidaturu do Senátu za blok bývalé europoslankyně Jany Bobošíkové. Zvolením by získal imunitu, teď je Rath nepravomocně odsouzený za korupci. Kandidovat chce v severočeském obvodě Litoměřice, kde strávil 18 měsíců ve vazbě.

V kampani se chce ale zaměřit hlavně na budoucnost zdravotnických zařízení. Definitivně by se měl Rath rozhodnout o víkendu, protože počátkem příštího týdne musejí zájemci kandidaturu zaregistrovat.

Hospodářské noviny

U vajec je běžné, že podle čísla na skořápce poznáte, v jakých podmínkách byla slepice chovaná. V Německu teď ale zavádějí podobný systém taky na prodávané maso. Používá ho už celá řada prodejních řetězců. Všímají si toho páteční Hospodářské noviny.

Pod číslem jedna se na obalech masa rozumí, že zvíře žilo v takzvaných minimálních podmínkách daných zákonem. Dvojka znamená, že zvíře mělo víc prostoru. Trojka značí, že mohlo jít i do venkovních výběhů. A číslo čtyři zaručuje bio kvalitu masa. Česko zatím podobnou novinku zavádět nehodlá.

Právo

Podle českých turistických značek chodí i výletníci na Filipínách. Dočtete se o tom v deníku Právo. Trasy tam vyznačili studenti brněnské Mendelovy univerzity. Značky ale nejsou namalované na stromech jako v Česku, ale na bambusových tyčích zaražených do země. Oblast kolem filipínské sopky Kanlaon má teď nově 20 kilometrů turistických tras značených podle standardů Klubu českých turistů. Cesty na ostrově mají různou obtížnost a vedou každá k nějakému významnému místu včetně vyhlídek a vodopádů.