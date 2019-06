Přehled tisku: české děti holdují energetickým nápojům, přibývá pacientů se zeleným zákalem

V Česku roste počet pacientů se zeleným zákalem, píše sobotní Deník. Tématem Lidových novin je, že tuzemské děti vyměnily alkohol a cigarety za energetické drinky. Právo se věnuje novému systému pro odhalování teroristů v letadlech, do kterého se zapojí policisté ze všech unijních států. Více se dočtete v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:05 8. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mladík s plechovkou energy drinku | Foto: 422737 | Zdroj: Pixabay

Deník Právo píše, že se čeští policisté brzy zapojí do nového systému pro odhalování teroristů a dalších zločinců v letadlech. Informace o rizikových pasažérech ale nebude jen získávat. Systém by měl umět vytvářet i profily takových osob.

Společný systém bude sloužit pro policisty ze všech unijních států. Ti pak můžou zasáhnout ihned po přistání letadla, kterým cestuje podezřelý člověk. Počítačový systém bude využívat informace leteckých společností a sledovat některé rizikové chování.

Počet pacientů se zeleným zákalem v Česku roste. Vyplývá to z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Regionální Deník píše, že do roku 2017 vzrostl počet případů na 367 tisíc. Nemoc trápí lidi nejčastěji na střední a východní Moravě, Královéhradecku a v Praze.

Dřív hrozila pacientům se zeleným zákalem slepota. Způsobuje ho totiž zvýšený nitrooční tlak, který poškodí oční nerv. Podle lékařů postihuje skoro tři procenta všech lidí nad 40 let. Po padesátce už je to osm procent. Lékaři proto lidem radí navštěvovat ne jen běžné optiky, ale oftalmologické ordinace, kde měří i nitrooční tlak.

Děti vyměnily alkohol za energetické nápoje. To je titulek Lidových novin. Z mezinárodní studie o zdraví školáků za loňský rok vyplývá, že české děti se rapidně odvracejí od alkoholu a cigaret. Na druhé straně ale každé desáté dítě vypije dvě plechovky energy drinku denně. Ohrožuje tak svoje zdraví.

V jedné plechovce energy nápoje je asi 160 miligramů kofeinu, což je v porovnání s hrnkem kafe čtyřikrát víc. Pediatrička Ilona Hülleová Lidovým novinám řekla, že tyto drinky zatěžují kardiovaskulární systém a ovlivňují pozornost dětí. Obsahují taky hodně cukru. A v kombinaci se špatnou stravou a nedostatkem pohybu pak hrozí dětem obezita.

Středočeský a Jihočeský kraj oživují plány na výstavbu obřích lodních výtahů, které by měly být schopné přenést i velké lodě s turisty. Píše o tom Mf Dnes. Přesunout plavidla by měly výtahy přes hráze Orlické a Slapské přehrady. Kraje věří, že část nákladů pokryjí do několika let výnosy z turistického ruchu.

Projekt, který se roky odkládal, by měl vyjít na dva a půl miliardy korun. Lodní zdvihadla by pomohla převážet menší lodě, které se přes hráz dostávají převozem po silnici. Zvládnout by mělo také i velké parníky, které se teď například před Slapskou přehradou v Třebenicích otáčejí a plují zpět.