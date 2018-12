Přehled tisku: nátlak Diag Human na Česko, svěřenský fond Skrblík a levné tuzemské autoškoly

V úterním tisku se dočtete, že firma Diag Human žádá poslance, aby do výdajů státního rozpočtu na příští rok zahrnuli částku i s úroky dosahující skoro 14 miliard korun, píše E15. Mf Dnes uvádí, že české autoškoly patří k nejlacinějším v Evropě. A Hospodářské noviny se věnují tématu svěřenských fondů v Česku, kterých může být ke konci roku více jak 1300. Více v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:36 18. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Diag Human (ilustrační foto) | Foto: Emanuel Macoun

Hospodářské noviny

Svěřenské fondy v Česku využívá čím dál víc lidí, píšou o tom Hospodářské noviny. Na konci roku bude podle odhadů takových fondů víc než 1300. Podle občanského zákoníku můžou mít fondy veřejně prospěšný nebo soukromý účel. Češi si je můžou zakládat od roku 2014.

Noviny si všímají, že některé fondy mají kuriózní názvy - existuje třeba Svěřenský fond ve prospěch strýčka Skrblíka, fond na podporu kávové kultury nebo na vesmírnou raketu. Společnost Norfolk Asset Managment očekává, že počet svěřenských fondů dál poroste. Na konci roku 2019 by jich v Česku mohlo být přes 3 tisíce.

Právo

Děti ve výchovných ústavech a v dětských domovech zřejmě čekají přísnější pravidla, upozorňuje na to deník Právo. Ministerstvo vnitra pracuje na novele zákona o výkonu ústavní výchovy. Ústavy by dětem mohly odebrat telefony nebo by jim mohly zakázat vycházky a schůzky s rodiči.

Deník píše, že podle některých odborníků jsou navrhovaná opatření příliš přísná. Třeba poslankyně Pirátů Lenka Kozlová tvrdí, že změny by se neměly řešit plošně.

E15

Firma Diag Human stupňuje svůj tlak na Česko - zjistil to deník E15. Společnost žádá poslance, aby do výdajů státního rozpočtu na příští rok zahrnuli částku i s úroky dosahující skoro 14 miliard korun. Ministerstvo financí nároky firmy dál odmítá. Advokátní kancelář zastupující Diag Human dopis poslala ústavně-právnímu výboru Sněmovny. Deník píše, že podle oslovených poslanců jde jen o lobbistické pokusy celou věc ovlivňovat.

Deník

Regionální Deník připomíná, jak budou od Vánoc do Nového roku fungovat úřady a obchody. Na mnoha místech bude posledním letošním úředním dnem středa 19. prosince. Kvůli zákonu zůstanou o vánočních svátcích už potřetí zavřené kamenné prodejny s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních. Typické úřední dny - pondělí a středa - letos vycházejí na Štědrý den, druhý svátek vánoční a Silvestr. Deník píše, že 31. prosince řada úřadů zavře, i když poslední den roku není státním svátkem. Zítřek je taky posledním dnem, kdy budou Finanční správa nebo Pražská správa sociálního zabezpečení přijímat hotovostní platby.

Mf Dnes

České autoškoly patří k nejlacinějším v Evropě. Mf Dnes píše, že nízká cena nutí autoškoly snižovat úroveň výuky a šidit počet odučených hodin. Samotní provozovatelé autoškol proto po státu požadují zpřísnění pravidel a lepší kontrolu výuky nastávajících řidičů. Problém s vykazováním fiktivních jízd a teoretické výuky nedávno řešilo i Slovensko.

Deník připomíná, že kvůli tomu zavedlo povinnou elektronickou evidenci. Žáci i vyučující se musí před lekcí přihlásit elektronickým čipem v učebně nebo v autě, samotnou jízdou můžou navíc státní úředníci sledovat prostřednictvím GPS. Elektronická evidence na Slovensku odbourala většinu podvodů a skončila kvůli ní pětina autoškol.

Lidové noviny

Okamžité platby při převodu na účet jiné banky v Česku zatím příliš nefungují. Lidové noviny píšou, že Česká národní banka provoz bleskových plateb umožnila na začátku listopadu. Možnost ale zatím nabízí jen Česká spořitelna, převádět peníze okamžitě můžou taky zaměstnanci Air Bank. Centrální banka si za bleskový převod účtuje deset haléřů, klienti České spořitelny ale zaplatí 125 korun.