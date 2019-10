Přehled tisku: operace domácích zvířat, dotace na výsadbu stromů a vysoké náklady na honitby

Češi zaplatí za operace domácích zvířat i desítky tisíc korun. Veterináři operují klouby i vazy, píše Deník. Školy a spolky mohou od 14. října žádat o dotace na výsadbu stromů. Ministerstvo tak chce zvýšit jejich počet v Česku, informuje Právo. Myslivci kvůli paroží střílejí častěji samce jelenů než laně. Mají totiž vysoké náklady na honitby, řekl pro Mf Dnes myslivec Jiří Janota. Více v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:16 5. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jeleni se častěji střílí kvůli paroží. (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Mf Dnes

Zvěř je v českých lesích přemnožená proto, že myslivci střílí častěji samce než samice. V rozhovoru pro Mf Dnes to v sobotu řekl předseda Českomoravské myslivecké jednoty Jiří Janota. Samci jsou pro myslivce cennější kvůli paroží. V přírodě tak zůstává víc samic, které rodí nová mláďata.

Janota řekl, že na některých místech na jednoho jelena případě třeba i šest nebo osm laní. Samce myslivci musí víc střílet, protože mají poměrně vysoké náklady třeba na provoz honiteb. Ty jim většinou pronajímá stát nebo třeba městské úřady. Za tisícihektarovou honitbu můžou myslivci zaplatit až milion korun. Další peníze pak stojí například krmení. Myslivecká jednota se proto bude snažit prosadit třeba, aby stát svoje honitby pronajímal zadarmo.

Lidové noviny

V českých nemocnicích chybí obsluha přístrojů, které dokážou zjistit rozsah rakoviny. Informují o tom Lidové noviny. V Česku je čtrnáct center, kde jsou speciální kamery, na kterých se můžou lékaři podívat, jak lidem s rakovinou zabrala léčba nebo jestli se jim nádor nezvětšuje. Na některá místa ale na vyšetření denně chodí jen jednotky lidí.

Podle informací Lidových novin do některých center každý pracovní den běžně chodí 17 pacientů, někam ale jenom sedm. Přístroje totiž musí obsluhovat vystudovaný fyzik, který má atestaci z nukleární medicíny. A takových lidí je v Česku málo. Problém je ale taky v tom, že nemocnice mají limit, na kolik vyšetření můžou přístroj maximálně použít. Kdyby vyšetřili víc pacientů, nezaplatily by jim za to pojišťovny.

Regionální Deník

Češi jsou ochotní za operace svých domácích zvířat zaplatit i desítky tisíc korun. Tématu se věnuje Deník. Ten upozorňuje na data Českého statistického úřadu, podle kterých loni lidé veterinářům zaplatili v součtu asi dvě miliardy korun. Je to o pětinu víc než před deseti lety.

Lidé stále víc utrácí třeba i za umělé klouby. Firmy dokážou vyrobit implantát pro psa, který váží tři kilogramy i devadesát kilo a umí vytvořit dokonce i klouby na míru. Ty ale vyjdou až na sto tisíc korun. Veterináři pak zvířatům často operují například i poškozené vazy. Na různé operace lidé nechodí jen se psy a kočkami, ale třeba i s králíky, morčaty nebo fretkami.

Právo

Školy nebo spolky budou moct žádat o dotace na výsadbu stromů. Upozorňuje na to sobotní Právo. Získat budou moct až čtvrt milionu korun - a to nejen na sazenice, ale třeba i na jejich oplocení nebo na hnojiva. Celkem stát na výsadbu stromů dá 100 milionů korun.

Zájemci - kteří dotaci dostanou - z ní budou moct pokrýt veškeré náklady na sadbu. Ze svého nebudou muset přispívat nic. Peníze ale nebudou moct použít třeba na umístění laviček nebo úpravy terénu. Dotační program vyhlásilo ministerstvo pro životní prostředí - to chce, aby do pěti let lidé na různých místech Česka zasadili deset milionů nových stromů. O dotace můžou zájemci poprvé žádat 14. října.