Přehled tisku: registrace dronů, snižování platů při ekonomické recesi a dluhy kvůli drahým bytům

V rámci projektu „Chytré nebe" vznikne databáze dronů, které váží více než čtvrt kilogramu. Podobné požadavky má i Evropská unie, píše Mf Dnes. Jsou profese, které na ekonomické krizi v roce 2008 vydělaly. Polepšili si třeba kvalifikovaní dělníci. Vyplývá to z analýzy Deníku N. Lidé se kvůli vysokým cenám bytů v Česku zadlužují, část nezvládá úvěry splácet. Tématu se věnují Hospodářské noviny. Více v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:43 25. září 2019

Deník N

Kdo vydělá na krizi, to je titulek hlavního tématu Deníku N. Ten na základě analýzy recese před deseti lety zjistil, že se snížení platu netýká automaticky všech profesí. Tehdy si přilepšili hlavně dělníci, účetní a zaměstnanci ve veřejném sektoru. Naopak nekvalifikovaní dělníci a přeplacení manažeři přicházeli o práci.

Deník N srovnal mzdy v roce 2008, kdy na tom byl trh práce nejlépe, a rok 2010, kdy celková nezaměstnanost výrazně vzrostla. Nejvíc se zvedly platy dělníkům - nekvalifikovaní zaměstnanci dostali výpověď a v oboru zůstali jen specializovaní zaměstnanci, kteří dostali přidáno. Další skupinou jsou lékaři, zdravotní sestry nebo učitelé. A taky další zaměstnanci, kteří pracují pro stát. Tam je propouštění přece jen složitější a jistota zaměstnání vyšší než v soukromém sektoru.

Mf Dnes

Letoví dispečeři sepíší v rámci projektu „Chytré nebe“ databázi majitelů dronů. Mf Dnes uvádí, že takový požadavek má i Evropské unie. Za rok budou muset být registrovaná všechna bezpilotní zařízení těžší než čtvrt kilogramu. Jejich vlastníci pak budou muset složit taky teoretické zkoušky o pravidlech létání.

Česko se projektem „Chytré nebe“ snaží připravovanou evropskou legislativu předběhnout. Podle ní se zřejmě budou muset všechny komerční lety s drony dopředu ohlásit prostřednictvím mobilní aplikace. Podobný systém už v Česku existuje. Zatím je pouze dobrovolný a je možné jeho prostřednictvím požádat o schválení letu pouze v okolí pražského letiště.

Regionální Deník

Na cestovním ruchu se v Česku letos z cizinců nejvíce podílejí Němci, Poláci a Rakušané. Tématu se věnuje Regionální deník. Ale i tak vedou domácí turisté, kteří tvoří třetinu všech cestovatelů.

Češi rádi využívají neplacené ubytování v soukromí u známých, příbuzných, ale i ve volné přírodě. U zahraničních návštěvníků převládá ubytování v hotelích. Podle země původu se dá například odhadnout, kam daný turista zamíří. Jak píší regionální Deníky, u Němců jsou to nejčastěji kraje na západě a severozápadě republiky, Britové míří do Prahy, Rusové do Karlových Varů a Prahy a Číňané objíždějí nejznámější místa.

Liší se i způsob trávení volného času. Nejvíc turistů samozřejmě míří do české země za památkami. Ty lákají především Asiaty.

Hospodářské noviny

Drahé byty jsou pro českou ekonomiku rizikem, píšou Hospodářské noviny. Kvůli rychle rostoucím cenám bydlení se lidé příliš zadlužují a část z nich svoje úvěry nemusí zvládat splácet. Ministerstvo financí před tím varovala Evropská rada pro systémová rizika, která dohlíží na finanční stabilitu v Evropské unii.

Zpráva unie mimo jiné doporučuje posílení pravomocí České národní banky, která tuzemský trh reguluje. Jak upozorňují Hospodářské noviny, centrální banka dnes hypoteční trh usměrňuje pomocí doporučení. Ta sice nejsou právně závazná, banky se jimi však zpravidla řídí. Rada ale považuje za důležité, aby regulace hypotečního trhu byla závazná. Českou národní banku varování ani důvody nepřekvapily. Závěry nerozporovalo ani ministerstvo financí.

Právo

Jen polovina Čechů by bez obtíží vyžila se svými úsporami víc než půl roku. Vyplývá to z údajů průzkumu ve středečním Právu. Pětina lidí má úspory jen na měsíc. Nejčastěji si Češi spoří na důchod, dovolenou nebo na bydlení.

Podle finančních odborníků by výše rezervy měla být alespoň šestkrát víc, než běžné měsíční výdaje domácnosti. Půl roku je totiž zpravidla doba na rozkoukání při nenadálé události, jako je úraz nebo ztráta zaměstnání, bez nutnosti jednat pod tlakem nebo dělat unáhlená rozhodnutí. A právě na půl roku má ušetřeno každý druhý Čech. 15 procent by vydrželo déle než rok.