Přehled tisku: dobrá lázeňská sezona, superúřad pro regulaci Airbnb a Uberu i neúroda řepky

MFD

Češi si opět zamilovali pobyty v lázních - to je titulek MF Dnes. Lidé jsou díky vyšším platům ochotnější utrácet. Do země se také vrací ruská klientela. Majitelé lázní se proto těší, že pro ně letošní rok dopadne velmi dobře.

Podle Svazu léčebných lázní je letošní obsazenost lepší než loni. Zhruba třetinu návštěvníků tvoří klienti, kterým na pobyt přispívají pojišťovny, zbytek jsou ti, kteří si pobyt hradí sami.

Do Česka se také začínají vracet Rusové, kteří patří spolu s Němci a Slováky mezi nejčastější lázeňské hosty z ciziny. Tržby od cizinců ale letos sníží posilující koruna, podotýká deník.

E15

Ministerstvo financí chce po letech vydat dluhopisy v eurech. Tvrdí to zdroje deníku E15. Úrok požadovaný investory za nákup korunových státních dluhopisů totiž v posledních měsících strmě roste, náklady na půjčku v eurech naopak stagnují.

Na každé miliardě půjčené v eurech by podle oslovených ekonomů ušetřil stát ročně na úrocích kolem deseti milionů korun. Momentálně Česko zaplatí za desetiletou půjčku na úrocích za rok 1,6 % - téměř dvakrát tolik, co ještě začátkem letošního září. Splácet dluh v eurech potenciálně sílící korunou by bylo stále levnější.

Samotné ministerstvo financí euroemisi přímo nevyloučilo. Plán emisní činnosti na příští rok ale zveřejní až v týdnu před Vánoci. Do té doby nebude informace o případném vydání dluhopisů v eurech komentovat - píše úterní vydání deníku E15.

Deník

Letos bude míň obilí, brambor i řepky. Horší úrodu hlásí zemědělci podle regionálního Deníku skoro ze všech krajů. Největší problém mají čeští pěstitelé s bramborami. Obchodníci proto musí dovážet brambory ze zahraničí.

Plochy, kde se brambory pěstují, pořád ubývají - upozorňuje agrární analytik Petr Havel. Zemědělci tak vypěstují míň brambor, přestávají být konkurenceschopní a potřebují plodinu prodat za vyšší cenu, aby vůbec vydělali.

Podle Havla to souvisí i s tím, že se brambory u nás historicky pěstují na horší půdě v podhorských oblastech. Líp by se jim přitom dařilo v nížinách, kde by mohly částečně nahradit obilí a řepku - uvádí regionální Deník.

Hospodářské noviny

V Česku by mohl vzniknout nový úřad, který by reguloval byznys v celé řadě odvětví. Plánuje to končící vláda. Jak přitom zjistily Hospodářské noviny, superúřad by mohl mít mnohem větší moc, než kabinet původně chtěl. Návrh ale kritizuje většina ministerstev a firem.

První materiál počítal s tím, že bude nový regulátor dohlížet na byznys v energetice, telekomunikacích, vodárenství nebo dopravě. Nově by mohl ovlivňovat i ceny léků nebo nájemného.

Podle Hospodářských novin by mohl dohlížet také na sdílené ubytování Airbnb nebo alternativní taxislužbu Uber. Obě varianty by byly v Evropské unii unikátním projektem, nikde jinde tak silný úřad totiž neexistuje.

Právo

Děti stresovaných těhotných žen mají sklon k depresím - upozorňuje na to deník Právo. Napětí matky totiž způsobí u ještě nenarozeného miminka úbytek šedé hmoty mozkové.

Právo se odvolává na práci neurovědkyně Kláry Marečkové z Masarykovy univerzity v Brně. Vědkyně čerpala z výzkumu zaměřeného na těhotenství a dětství, do kterého se počátkem 90. let zapojilo na Moravě 7 tisíc rodin. Část odpovídajících tvořily právě těhotné ženy.

Vědkyně z dotazovaných vybrala víc než stovku těhotných, které se svěřily s traumatizujícím zážitkem. Jejich dospělým dětem pak nechala na magnetické rezonanci vyšetřit mozek. Vyšetření ukázalo, že mají menší množství šedé hmoty mozkové, než by měly mít. Řada z nich si stěžuje na depresivní nálady nebo stavy úzkosti. Problémy se můžou s věkem zhoršovat. Podle deníku Právo by se proto budoucí maminky měly snažit stresujícím situacím vyhnout.