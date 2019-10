Přehled tisku: dokazování původu majetku, vyšší nároky absolventů a konec polí s jednou plodinou

Středeční Mf Dnes píše o rozsudku Nejvyššího správního soudu, podle kterého musí podnikatelka dokazovat původ majetku. Hospodářské noviny se věnují nárokům absolventů, které jsou vyšší než v minulosti. E15 se zabývá využitím armádních letounů ze strany vlády. V Česku už nebudou velké lány polí s jednou plodinou, píší pak Lidové noviny. Více ze středečního dění v přehledu tisku, který připravil Radiožurnál. Praha 7:16 9. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nejvyšší správní soud poprvé rozhodl v případu, který se týká prokazování původu majetku. | Foto: Tomáš Adamec | Zdroj: Český rozhlas

Mf Dnes

Nejvyšší správní soud poprvé rozhodl v případu, který se týká prokazování původu majetku. Dočtete se v Mf Dnes, která píše o sporu finančního úřadu a podnikatelky ze Zlínska. Té se nelíbilo, že musí prokazovat příjmy nabyté před rokem 2016, kdy to zákon nepožadoval. Soud dal ale za pravdu finančnímu úřadu. Žena ze Zlínska teď musí doložit, kde přišla k 14 milionům korun a hrozí ji zhruba dvoumilionová pokuta.

E15

Vláda za první polovinu letošního roku prolétala armádními letouny 53 milionů korun - dozvíte se z deníku E15. Podle ní to je skoro stejná částka jako za celý předchozí rok. Od jmenování vlády - tedy od loňského června - mají za sebou členové vlády celkem 290 pracovních cest do zahraničí, z toho bylo přes 180 vládní letkou. Vládní letouny upřednostňovali podle deníku hlavně premiér Andrej Babiš z ANO, ministr zahraničí Tomáš Petříček z ČSSD nebo ministr obrany Lubomír Metnar z ANO.

Deník

Umělé klouby se možná podraží a čekání na ně se protáhne. Tématu se věnuje Deník. Výrobcům hrozí, že budou muset nově nechat klouby přezkoušet v zahraničí. Tuzemské zkušebny totiž zřejmě budou muset skončit kvůli nedostatku zaměstnanců. Stát chce situaci zachránit dotacemi.

Hospodářské noviny

Absolventi vysokých škol jsou stále žádaní a jejich nároky rostou - zjistíte z Hospodářských novin. Ty píšou, že je to důsledek nízké nezaměstnanosti. Zaměstnavatelé totiž zvyšují počet míst vhodných právě pro absolventy. A na podmínky mladých uchazečů přistupují. V průměru chtějí absolventi v prvním zaměstnání brát zhruba 31 a půl tisíce korun.

Právo

Český software zabrání zbytečným operacím srdce. Právo píše, že program s devadesáti procentní přesností dokáže vyhodnotit, jestli pacient potřebuje kardiostimulátor nebo se bez něj ještě obejde. Už ho využívají kardiologové z brněnské Fakultní nemocnice svaté Anny.

Lidové noviny

V Česku už nebudou velké lány polí s jednou plodinou. Upozorňují na to Lidové noviny. Ministerstvo připravilo omezení, podle kterého nesmí být jedna plodina na víc než 30ti hektarech. Původně měla novinka platit jen na půdy ohrožené erozí, nově by se měla od roku 2021 týkat všech polí. Do omezení tak bude podle deníku spadat i 46 procent polí, která ohrožená erozí nejsou.