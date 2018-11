Přehled tisku: rekordně nízké dluhy obcí, podezřelá zakázka plzeňské Škody a dlouhé čekání u doktora

Mf Dnes

Na podezřelou zakázku plzeňské firmy ŠKODA Transportation navedl policisty muž, který byl údajně jednatelem jedné do obchodu zapojených firem. Upozorňuje na to Mf Dnes. Informátor podle jejích informací pracoval pro reklamní agenturu, která spolupracovala se Škodovkou na zakázce na reklamu z roku 2014. Podle Mf Dnes se muž na vyšetřovatele obrátil sám kvůli obavám o svoji bezpečnost. Celníci a kriminalisté si na základě jeho tipu přišli pro dokumenty k zakázce. Tým, který kauzu vede, ale nezajímá přímo plzeňská firma. Vyšetřovatelé se teď zajímali primárně o bývalé majitele.

E15

Obce i kraje mají rekordně nízké dluhy, dočtete se v deníku E15. Tempo oddlužování se ale zpomalilo. Loni klesl jejich dluh o pouhá čtyři procenta. Na konci roku 2016 to přitom bylo ještě sedmnáct procent. Obce a kraje teď totiž bojují se zvyšujícími se výdaji a nepravidelným čerpáním dotací. Podle deníku E15 se ale jen tempo oddlužování vrátilo do normálního stavu. Na předloňském extrémním snížení celkových dluhů obcí se totiž z velké částí podílela Praha, která splatila 8,5 miliardy korun.

Lidové noviny

Na Lékařské fakultě v Ostravě studují lidé, kteří neudělali přijímací zkoušky. A to na úkor úspěšnějších studentů. Lidové noviny zjistily, že univerzita manipuluje s výsledky přijímacích zkoušek. A to už od samotného vzniku fakulty v roce 2010. Na úkor studentů, kteří přijímací zkoušky úspěšně splnili, přijímá fakulta vybrané lidi, kteří mají podle Lidových novin protekci. Letos museli uchazeči u přijímacích zkoušek dosáhnout alespoň 46 bodů z 90. Na školu se ale dostali i takoví, kteří měli jen 43 bodů. Loni se zapsalo do prvního ročníku hned pět zájemců, kteří zkoušky nezvládli, uvádějí Lidové noviny.

Deník

Na vyšetření u doktora si můžete počkat i týdny. Všímá si toho regionální Deník. Záleží na tom, kde bydlíte. Delší dobu můžou čekat hlavně lidé, kteří jsou z menších regionů, kde nemají fakultní nemocnice a dostatek personálu. Rozdíly v dostupnosti některých vyšetření jsou mezi jednotlivými regiony až desetinásobné. Regionální Deník píše, že lékaři ve velkých městech, jako je třeba Plzeň, Praha nebo Olomouc berou pacienty na vyšetření do druhého dne. V menších regionech si pacienti počkají mnohem déle. I pokud se jedná o tak závažné nemoci, jako je třeba rakovina.

Hospodářské noviny

Tuzemský pojistný trh čeká od začátku prosince významná změna. I to se dočtete v Hospodářských novinách. Ubude pojistek i jejich prodejců. Začne totiž platit nový zákon o distribuci pojištění, který zavede do české legislativy evropskou směrnici. Směrnice zpřísňuje několik věcí. Pojišťováci budou muset být víc kvalifikovaní. Podmínkou práce pojišťováka bude i ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Zaměstnanci pojišťoven budou mít taky větší informační povinnost vůči svým klientům. Nový zákon posílí i pravomoci České národní banky udělovat pokuty.

Právo

Zdravotní sestry z domácí péče, které dojíždějí za pacienty, nemají kde parkovat. Volných míst je v řadě měst velice málo. Deník Právo uvádí, že sestry přitom musí často vozit vybavení, které nejde přepravovat hromadnou dopravou. Třeba praktičtí lékaři si v hlavním městě můžou zažádat o speciální označení lékaře vykonávajícího návštěvní službu. Pro pracovníky domácí péče to ale neplatí. Potíže jsou třeba s městskými částmi, které většinou podobné výjimky nechtějí povolit. Asociace domácí péče si stěžuje na to, že sestrám při návštěvě nemocného často auto odtáhnou, přitom potřebují být rychle u dalšího pacienta.