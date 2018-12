Přehled tisku: dotace pro velkofarmáře, utajený zdroj vody v Praze a nezájem českých lékařů o elektronizaci

Ve středečním tisku se dočtete například o tom, že Česko hájí dotace pro velkofarmáře - věnují se tomu Hospodářské noviny. V Praze chce developer postavit byty a kanceláře, ale pod pozemkem je utajený zdroj vody, upozorňují Lidové noviny. A čeští lékaři nemají zájem o elektronizaci zdravotnictví, píše regionální Deník. Více se dozvíte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. přehled tisku Praha 6:45 5. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Česku většinu půdy obhospodařují korporace, které podnikají i v jiných odvětvích. V zahraničí to není obvyklé. (Ilustrační foto) | Foto: Meric Tuna | Zdroj: Fotobanka Unsplash

Česko hájí dotace pro velkofarmáře - píšou to Hospodářské noviny. Podle Evropské komise by ale od roku 2021 dostávali peníze jen ti, pro které je zemědělství hlavním zdrojem obživy. S tím ale české ministerstvo zemědělství nesouhlasí, protože téměř tři čtvrtiny půdy obhospodařují velké agrární korporace, které často podnikají i v jiných odvětvích.

To ale v ostatních evropských zemích není obvyklé. Dominují tam malí farmáři, kteří se zabývají téměř výhradně zemědělstvím. Česko je proto v tomto ohledu v Evropě specifické. Dnes žádají firmy o podporu každá sama za sebe bez ohledu na to, jestli patří do nějakého holdingu.

Praha svádí boj o utajený zdroj vody - to je titulek Lidových novin. Developerská společnost chce totiž v Nádražní ulici na Smíchově postavit kanceláře a byty. Jenže na pozemku se pod povrchem ukrývá zdroj vody a na místě je proto stavební uzávěra. Firma ji chce zrušit a obrátila se kvůli tomu na nové vedení města. Předchozí rada návrh zamítla v září.

Důvodem byly posudky a analýzy, podle kterých by výstavba mohla podzemní vrty ohrozit. V době sucha by mohlo jít o bezpečností problém, protože podle expertů by byl zdroj schopný zásobovat pitnou vodou minimálně po deset dnů až 600 tisíc obyvatel Prahy. Developerská společnost se ale zaručila, že jejich projekt zásoby vody nenaruší. Problémem pro město je ale i to, že není jasné, komu firma patří - 45 procent jejich akcií totiž vlastní neprůhledná londýnská společnost.

Čeští lékaři nemají zájem o elektronizaci zdravotnictví. Podle regionálního Deníku má dokumentaci pacientů v počítači jen asi osm procent ordinací. Připravovaný zákon o elektronickém zdravotnictví má přitom začít platit za dva roky. Podle lékařů jim to ale přinese jen obrovské náklady navíc.

Dalším důvodem je i stáří doktorů, kteří se už nechtějí učit pracovat s počítači. Podle posledních dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky je sice k internetu připojeno asi 95 procent soukromých ambulancí, online služby ale ve skutečnosti nabízí jen třetina. Například webové stránky si zřídilo asi 38 procent doktorů a laboratorní výsledky si nechává e-mailem poslat 33 procent ordinací.

O údajném střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO by mohl jednat i Evropský parlament. Informuje o tom deník Právo. K debatě vyzval belgický poslanec a člen výboru pro rozpočtovou kontrolu za zelené Bart Staes. Ten chce, aby parlament přijal k věci usnesení. O tom, zda bude bod zařazen do programu, rozhodnou předsedové jednotlivých frakcí ve čtvrtek. Podle Staese jde o principy čestné politiky a obranu vlády práva. Europoslanec vychází ze zprávy české pobočky Transparency International a České pirátské strany, které evropské orgány na údajný střet zájmů premiéra upozornily.

Lidovci uvažují o možné budoucí spolupráci s občanskými demokraty. Všímá si toho Mf Dnes. S nápadem přišel kandidát na nového předsedu KDU-ČSL Marek Výborný. Podle něj by mohl vzniknout model po vzoru CDU-CSU v Německu.

ODS se návrhu nebrání. Konkrétní nabídka ale zatím na stole není. Jak píše deník, současný předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek vyzdvihl spolupráci obou stran jak na vládní, tak i komunální úrovni. Podle něj se ale v nejbližší době žádné spojení neplánuje. Spekulovat nechtěl ani šéf ODS Petr Fiala. Řekl ale, že hledání různých forem spolupráce demokratických stran napravo od středu bude jistě pokračovat.