Přehled tisku: kontrola dotací na obnovitelné zdroje, zákaz vstupu do lesů nebo modernější bankomaty

Vlhčený toaletní papír se v kanalizaci špatně rozkládá a může ji ucpat. Píše o tom Mladá fronta DNES. Na etiketě výrobku je přitom napsané, že se splachovat může. Podle vodohospodářů opravy ucpané kanalizace zdražují vodu.

S depresemi, psychózami ale i závislostmi by lidem mohly pomáhat chytré telefony. Týdeník Respekt píše o mobilní aplikaci ITAREPS, která pacienty i lékaře včas varuje před blížícími se problémy. Kontroluje například spánek nebo chuť k jídlu pacienta.

Češi si budou moct vybírat peníze z modernějších bankomatů. V ulicích by jich podle týdeníku Euro taky mělo být víc. Současnou zastaralou síť bankomatů v Česku vysvětlují velké banky nízkými poplatky, které si mezi sebou platí za využívání cizích bankomatů.

Na některých místech na Šluknovsku se turisté nepodívají do lesů až do konce dubna. Píše o tom regionální Deník. Radnice v Rumburku a ve Varnsdorfu prodloužily na žádost státních lesů zákaz vstupu. První omezení vstupu do lesů kvůli kalamitě vydaly radnice na konci října, platit měly do konce ledna.

Kojenecké ústavy se plní zbytečně. To je titulek pondělních Lidových novin. Z domovů pro děti do tří let odchází kolem 70 procent chlapců a dívek zpět do biologické rodiny. Kojenecké ústavy každý rok průměrně přijmou 1800 dětí.

Starší osamělí muži se podle deníku Právo čím dál častěji stávají oběťmi vydírání na internetu. V internetové komunikaci poskytnou pachateli své intimní fotografie pod vidinou schůzky nebo erotického chatu. Vyděrač pak tyto materiály použije proti nim a vyláká z nich peníze.

Stát začal kontrolovat, jestli nejsou obnovitelné zdroje příliš dotované. Píšou o tom Hospodářské noviny. Ministerstvo průmyslu a obchodu rozeslalo 255 elektrárnám dotazník, aby zjistilo, jestli mají za dotace přiměřený zisk.