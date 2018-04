Přehled tisku: Poche na ministerstvo zahraničí, nedostatek úředníků a Česko lákající turisty

Deník Právo píše o možném personálním obsazení druhého kabinetu Andreje Babiše, který skládají hnutí ANO a ČSSD, v Mladé frontě Dnes se v úterý dočtete detaily o společnosti Agpi, od které stát odkoupil vepřín v Letech. Hospodářské noviny pak píšou o statistikách návštěv zahraničních turistů v Česku. Přehled tisku sestavil Radiožurnál. Praha 7:35 24. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miroslav Poche z ČSSD na sjezdu strany v roce 2017 | Foto: PETR TOPIČ / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Právo

Sociální demokracie bude chtít ministerstvo zahraničí, o resort obrany zájem nemá, zjistil deník Právo. Ministrem zahraničí by se podle jeho informací měl stát vlivný europoslanec Miroslav Poche. A jisté je prý i obsazení resortu vnitra předsedou ČSSD Janem Hamáčkem.

Pokud by se ministrem zahraničí opravdu měl stát Miroslav Poche, mohl by narazit na odpor prezidenta Miloše Zemana, kterého před únorovými volbami kritizoval. Poche by se kvůli funkci ministra zároveň musel vzdát i svého postu v Evropském parlamentu. Deník Právo zjistil, že při přesunech v čele ministerstev v ohrožení nejsou jen tři ministři dosazení hnutím ANO - Richard Brabec ze životního prostředí, Adam Vojtěch ze zdravotnictví a Alena Schillerová z financí.

Mladá fronta Dnes

Firma Agpi, od které stát koupil vepřín v Letech u Písku za 450 milionů korun, už, navzdory žalobám, utrácí desítky milionů. Splatila totiž své úvěry. Prodej vepřína státu dvěma žalobami napadl minoritní akcionář Petr Vrba. V jedné mu dal soud za pravdu, u druhé se na rozhodnutí čeká. Může se tak stát, že samotný prodej nakonec bude neplatný. Tématu se věnuje Mladá fronta Dnes.

Místopředseda představenstva Agpi Jan Čech řekl, že vše by mělo být správně a žaloba prý firmu jen obtěžuje a stojí peníze. Mladé frontě Dnes odpověděl, že místo toho, aby si firma peníze půjčovala, tak provozní i investiční úvěry splatila a využívá své peníze, které má. Stát společnosti zatím poslal 90 procent dohodnuté ceny.

Hospodářské noviny

Česko jako magnet na turisty. To je titulek Hospodářských novin. Zahraničních turistů přijíždí stále víc. Deník zveřejnil studii organizace Czechtourism, podle které turistům vyhovuje, že je Česko levné, zároveň si ale stěžují na nepořádek nebo nutnost měnit eura za koruny. Loni do Česka poprvé v historii přijelo přes 10 milionů zahraničních návštěvníků, kteří si tu zaplatili nocleh v hotelu, penzionu nebo jiném podobném zařízení.

Deník

Radnicím v Praze chybí více než stovka úředníků. Posilu hledá téměř každá městská část. Největší problém je v Praze 10, kde je momentálně potřeba 23 zaměstnanců. Dočíst se o tom můžete v regionálním Deníku.