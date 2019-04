Přehled tisku: důstojná mzda, pokuta za pyrotechniku na stadionech nebo ubývající slevové portály

V úterním českém tisku se dočtete, že polovina Čechů nebere takzvanou důstojnou mzdu, tedy nejen takový výdělek, který pokryje nejen základní potřeby, ale i nadstandardy. Píše to Mf Dnes. Za použití pyrotechniky na stadionech by podle deníku Právo mohla hrozit pokuta až sto tisíc korun. Více si přečtěte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:45 16. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Disciplinární komise řešila pyrotechniku ve 22 z 26 ligových kol | Foto: Milan Kammermayer | Zdroj: Reuters

E15

Slevových portálů na českém trhu ubývá, píše deník E15. Trh takzvaných slevomatů procházel vrcholem zhruba rok po svém vzniku, tedy v roce 2011. Tehdy bylo v Česku 222 portálů, dnes jich je zhruba desetina. Teď trhu téměř bez konkurence vládne Slevomat.cz.

Hospodářské noviny

Odposlechy pořízené Bezpečnostní informační službou nebo vojenským zpravodajstvím by mohly být nově využité u soudu jako důkazy. Informují o tom Hospodářské noviny. Navrhuje to ministerstvo vnitra v novele zákona o policii. Důkazy pořízené zpravodajskými službami by ale šlo využít jen u činů týkajících se terorismu, činů ústavních činitelů a trestného činu účasti na organizované zločinecké skupině.

Deník N

K vypěstování a sklizení ovoce možná nebude v budoucnosti potřeba lidské ruce, píše Deník N. Strojové hospodaření s kukuřicí, obilím a podobnými plodinami je poměrně snadné. Se zeleninou a ovocem je to horší, tam začíná automatizace teprve pronikat. U ovoce sklízeného ve velkém množství jako jahody nebo jablka by se ale mechanizace vyplatila.

Mf Dnes

Podle Mf Dnes nebere polovina Čechů takzvanou důstojnou mzdu. To je takový výdělek, který lidem pokryje nejen základní potřeby, ale i nadstandardy jako třeba lyžařský kurz pro děti. Člověk je taky zároveň schopný si spořit peníze stranou na nečekané výdaje nebo důchod, případně vypomoci dalšímu členu rodiny, třeba rodiči na penzi.

Právo

Za použití pyrotechniky na stadionech by mohla hrozit pokuta až sto tisíc korun, píše úterní Právo. Nebezpečnost pyrotechniky dokazuje podle ministra vnitra Jana Hamáčka z ČSSD několik zranění z poslední doby. Navrhuje proto nový přestupek, který trest za použití dělbuchů zpřísňuje. Po tvrdších trestech volá veřejnost i sportovní organizace už roky.